Zlatan Ibrahimović chce zostać w Manchesterze United

- Istnieje możliwość, że Zlatan zostanie w Manchesterze, ale nie musi się tak stać. Rozmawialiśmy o ofertach, które otrzymaliśmy i musimy je dokładnie przedyskutować. On chce zostać w Anglii i walczyć o najważniejsze trofea. Jeśli otrzyma zadowalającą ofertę od United, to zostanie, ale może także ją otrzymać od innego klubu. Mimo wszystko będziemy próbowali dogadać się z obecnym pracodawcą i liczymy, że uda się dojść do porozumienia - powiedział Mino Raiola w wywiadzie dla "TalkSport".

Szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów", Jose Mourinho, bardzo chciałby mieć w drużynie 35-latka na następny sezon. Zespół będzie walczył o mistrzostwo Anglii, a także zagra w Lidze Mistrzów.

Ibrahimović był bardzo mocnym punktem Manchesteru United w swoim debiutanckim sezonie w Premier League. Wystąpił łącznie w 46 spotkaniach, w których zdobył 28 bramek. Obecnie leczy kontuzję kolana, której nabawił się w ćwierćfinałowym meczu Ligi Europy przeciwko Anderlechtowi Bruksela.