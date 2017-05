Tomasz Gollob wraca do zdrowia i dziękuje kibicom za wsparcie

Kibice żużlu byli w szoku, kiedy dowiedzieli się o ciężkim wypadku Tomasza Golloba. 46-latek doznał wielu urazów i niewiadomym było, czy w ogóle z tego wyjdzie. Na szczęście odzyskał świadomość i pomimo takich urazów jak uszkodzony rdzeń kręgowy i brak czucia w nogach, jest dobrej myśli.

- Staram się być dzielny. Cały dzień mam zapełniony ćwiczeniami. Walczę o odzyskanie pełnej sprawności. Każdy dzień to dla mnie nowa nadzieja. Nie wiem, ile to potrwa - miesiąc, rok? Czas jednak leczy rany i tego się trzymam. Widziałem Grand Prix w Warszawie i Daugavpils. Strasznie mnie te dwie imprezy zbudowały. Dziękuję też wszystkim osobom, w tym oczywiście kibicom,odpowiedzialnym za fantastyczną oprawę zrobioną na PGE Narodowym specjalnie dla mnie. To był piękny widok - powiedział poszkodowany w pierwszym po wypadku wywiadzie dla WP SportoweFakty.

Gollob to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. W 2010 roku został mistrzem świata. W drużynie wywalczył sześć tytułów. Łącznie zdobył 17 medali MŚ. W 1999 roku został wybrany najlepszym sportowcem Polski.