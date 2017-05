Transfery. Manchester United złożył oficjalną ofertę za Kyliana Mbappe

Kyliana Mbappe śmiało można nazwać objawieniem minionego sezonu. Zaledwie 18-letni napastnik był wiodącą postacią swojego zespołu, z którym w fenomenalnym stylu zdobył mistrzostwo Ligue 1 i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Jego łącznego dorobku – 26 bramek i 14 asyst w 44 meczach – nie powstydziliby się najlepsi piłkarze świata.

Jednym z najgorętszych tematów lata będzie ewentualny transfer Mbappe do jednego z czołowych europejskich klubów. Od dawna wiadomo, że jego usługami zainteresowany jest Real Madryt, prowadzony przez idola Mbappe, Zinedine’a Zidane’a, a także Arsenal i Manchester City. Teraz do gry włączył się Manchester United.

Klub z Old Trafford złożył ofertę AS Monaco w wysokości 73,5 mln Euro. Jose Mourinho jest bardzo zdeterminowany, aby mieć do dyspozycji największy obecnie talent francuskiej piłki, lecz nie rezygnuje też z walki o napastnika Atletico Madryt, Antoine’a Griezmanna. Nie wyklucza się możliwość zatrudnienia ich obu. Wtedy ważną rolę odegra Paul Pogba, zawodnik United i kolega Mbappe i Griezmanna z reprezentacji.