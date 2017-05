Sharone Vernon-Evans zagra w ONICO Warszawa

– To prawdziwy brylant – powiedział o siatkarzu Paweł Zagumny, dyrektor sportowy ONICO Warszawa. – Ma doskonałe warunki fizyczne i – jak na swój wiek – niezłą technikę. Jestem przekonany, że wiele wniesie do naszej drużyny – dodał. – Już niebawem o Sharonie będzie głośno. Kibice zobaczą go w akcji podczas meczów Ligi Światowej w barwach reprezentacji Kanady – poinformował.

– Dziękuję za tak miłe słowa. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z ONICO Warszawa i przeprowadzam się do Polski – skomentował Sharone Vernon-Evans. – Polska to idealne miejsce, żeby rozpocząć zawodową karierę, ONICO Warszawa będzie bowiem moim pierwszym profesjonalnym klubem. Już nie mogę doczekać się nowego sezonu. Dam z siebie wszystko – zapewnił.

Sharone Vernon-Evans ma zaledwie osiemnaście lat, a już wyróżnia się na tle nawet największych gwiazd siatkówki, gdyż dysponuje niesamowitym wyskokiem. Piłkę w ataku „łapie” na wysokości 382 cm! – Liczymy, że nasz nowy zawodnik będzie postrachem blokujących ze wszystkich klubów PlusLigi – uśmiechnęła się Jolanta Dolecka, prezes ONICO Warszawa. – Cieszę się, że podpisaliśmy umowę. Witamy w klubie! – zakończyła.

Sharone Vernon-Evans przez ostatnie dni przebywał w Polsce. W Jastrzębiu-Zdroju wraz z reprezentacją Kanady przygotowywał się do Ligi Światowej. Swoje umiejętności zaprezentował fanom w sparingu przeciwko Australii. Był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem na boisku.