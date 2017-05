Ze względu na podwyższony stan zagrożenia terrorystycznego na Wyspach, włodarze organizacji podjęli decyzję o przeniesieniu bardzo interesującej sportowo gali ACB 63 z Newcastle do Trójmiasta. Do tej pory widowiskowe pojedynki w klatce ACB polscy fani mogli oglądać podczas wydarzeń w Warszawie, Płocku i Olsztynie. Gala w Gdańsku będzie 5. galą organizacji ACB w Polsce i 63. na świecie.

Polacy na karcie walk

Wysoki poziom walk na ACB oczarował już niejednego polskiego fana MMA. Mocni zawodnicy i równe zestawienia w klatce to wyróżnik tej organizacji. Kibice, którzy 1 lipca wybiorą się do ERGO ARENA, zobaczą m.in. walki Karola Celińskiego (13-6) z Brazylijczykiem Vinnym Magalhaesem (14-8) oraz Piotra Strusa (10-4) z angielskim zawodnikiem Andym DeVentem (15-11).

Niewątpliwie sporo emocji sportowych wzbudzi polsko-polski pojedynek Adriana Zielińskiego (17-5) z Piotrem Hallmannem (17-6). Zawodnik klubu Berkut Arrachion Olsztyn jest związany z ACB od 2015 roku. Podczas ostatniej gali w Olsztynie w walce wieczoru dał popis swoim umiejętnościom walki w stójce i jednogłośną decyzją sędziów pokonał Rosjanina Rasula Yakhyaeva (10-4). Jednak tym razem to Hallmann będzie walczył u siebie. I choć będzie to jego debiut w klatce ACB, to determinacja zawodnika do przerwania złej passy z 2016 roku, na pewno podgrzeje atmosferę.

Bonusy za skończenie walki przed czasem

Gwarantem emocji podczas gali będą dodatkowe bonusy w wysokości 5000$, które organizacja będzie wypłacać wszystkim zawodnikom za skończenie walki przed czasem. To nowość, o której poinformował ostatnio przedstawiciel organizacji ACB na Europę, Baysangur Edelbiev. Bilety na galę będzie można zakupić już od 2 czerwca na www.ticketpro.pl oraz w sieci sklepów Empik