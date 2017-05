Kolejny talent Barcelony trafi do Borussii Dortmund?

Atakujący, który ostatni sezon spędził w zespole Juvenil A, drużynie Barcelony do lat 19, jest bliski przenosin do Borussii - poinformował kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Mboula ma świadomość, że choć istnieje duża szansa na to, że zostanie wkrótce włączony do pierwszego zespołu Barcelony, nie będzie miał wielu szans na grę. Ofensywy tercet Neymar, Lionel Messi, Luis Suarez jest w zasadzie nietykalny i to od niego nowy trener Katalończyków Ernesto Valverde będzie zapewne ustalał skład. Mboula widzi dla siebie szansę w Dortmundzie, który latem prawdopodobnie pożegna się z królem strzelców Bundesligi Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem.

Hiszpan uwagę skautów Borussii przykuł w meczach młodzieżowej Ligi Mistrzów, gdzie w dziewięciu występach strzelił osiem bramek i zanotował dwie asysty. Piłkarzem zainteresowane mają też być AS Monaco i Benfica Lizbona.