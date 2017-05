Walkowery dla Stali Mielec wywrócą do góry nogami tabelę 1. ligi?

Zawodnik Stali Boris Milekić od ponad miesiąca przebywa w Polsce nielegalnie - wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez katowicki oddział "Sportu". Do 21 kwietnia piłkarz miał czas na wyrobienie karty stałego pobytu, czego nie zrobił. Jako obywatel Serbii na terenie Unii Europejskiej bez tego dokumentu mógł legalnie przebywać jedynie przez okres trzech miesięcy. Co prawda Milekić posiada pozwolenie na pracę w Polsce do końca czerwca, ale jest ono bezwartościowe bez karty stałego pobytu. Od 21 kwietnia piłkarz pracuje zatem w Stali niezgodnie z prawem.

W tym czasie zanotował siedem spotkań, za które Stal powinna zostać ukarana walkowerami. Grupę zespołów, które w mniejszym lub większym stopniu mogą na tym skorzystać, tworzą: GKS Katowice, Znicz Pruszków, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Wisła Puławy, Miedź Legnica, Zagłębie Sosnowiec i GKS Tychy - czytamy na stronie katowickiego "Sportu".

Najwięcej stracić na walkowerach Stali może aktualny wicelider 1. ligi Górnik Zabrze, który w wyniku kary dla rywali z Mielca spadłby z lokaty premiowanej awansem. Zyskać może za to czwarta obecnie w tabeli Miedź Legnica, której do awansu wystarczyłoby zwycięstwo w ostatniej kolejce z Sandecją. Do zamieszania doszłoby również na dole tabeli, gdzie do walczących o utrzymanie Bytovii Bytów i Wisły Puławy dołączyłyby zespoły Stomilu Olsztyn i właśnie Stali.

Losy finiszu rozgrywek 1. ligi leżą teraz w rękach Polskiego Związku Piłki Nożnej, a konkretnie Departamentu Rozgrywek Krajowych. Jego członkowie zweryfikują przypadek Milekicia i podejmą decyzję w kwestii ewentualnej kary wobec Stali.

Sam Milekić, jak wynika z informacji "Sportu", rozważa pozwanie swojego klubu. Do tej pory był przekonany, że przebywa w Polsce legalnie, a wszystkie formalności związane z jego pobytem zostały załatwione przez klub, o czym miał być przez działaczy zapewniany.

Tabela z uwzględnieniem ewentualnych walkowerów (mecze, punkty, bramki, zwycięstwa, remisy, porażki):

1. Sandecja 33 61 50:27 18 7 8

2. Miedź 33 57 49:25 16 9 8

3. Zagłębie 33 56 53:42 16 8 9

4. Górnik 33 55 52:34 16 7 10

5. Katowice 33 55 46:28 16 7 10

6. Chojniczanka 33 55 52:46 13 16 4

7. Olimpia 33 53 47:35 16 5 12

8. Podbeskidzie 33 50 39:38 13 11 9

9. Wigry 33 49 47:44 14 7 12

10. Chrobry 33 42 48:48 12 6 15

11. Pogoń 33 41 32:45 12 5 16

12. Tychy 33 40 43:46 11 7 15

13. Stomil 33 37 47:46 9 13 11

14. Stal 33 36 28:53 10 6 17

15. Wisła 33 35 36:48 8 11 14

16. Bytovia 33 34 37:46 8 10 15

17. Znicz 33 30 37:63 8 6 19

18. Kluczbork 33 25 34:63 4 13 16