Siatkówka. Adrian Patucha po 9 latach wraca do PlusLigi, zagra w Cuprum Lubin

Urodzony w 1983 roku Adrian Patucha wraca do PlusLigi i w kolejnym sezonie zagra w Cuprum Lubin. To oznacza, że doświadczony atakujący po prawie dekadzie spędzonej za granicą wraca do Polski. Od 2008 roku grał w klubach Al Najma (2008-2009), Harnes VB (2009-2012), Kocouri Vavex Príbram (2012-2013), Plessis-Robinson VB (2013-2014) i Dukli Liberec (2014-2017). W krajowych rozgrywkach związany był dotychczas z AZS-em Częstochowa, NKS-em Nysa i na jeden sezon z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (2007-2008).

Ciągłe zmiany w karierze mimo wszystko dały mu sporo medali – złoto i srebro mistrzostw Polski kadetów (1999, 2000), dwa złote i brązowy mistrzostw Polski juniorów (2000, 2001, 2002), a także 3. miejsce seniorskich rozgrywek w 2005 roku. Ponadto sięgał po mistrzostwo Czech (2015, 2016) oraz po brąz tej ligi (2017).

6. zespół ostatniego sezonu PlusLigi, Cuprum Lubin, dotknęły spore zmiany kadrowe. Trener Gheorghe Cretu rozstał się z drużyną, a jego miejsce zajął Patrick Duflos. Poza tym odeszli Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów), Paweł Rusek (Asseco Resovia Rzeszów) i Mateusz Malinowski (Espadon Szczecin). Kontrakty podpisano z Michalem Masnym (Lotos Trefl Gdańsk), Milošem Terzicem (Nice Volley-Ball), Filipem Biegunem (Barkom Kazhany Lwów), Bartoszem Makosiem (Młoda Liga Jastrzębski Węgiel) i ze wspomnianym Patuchą.