Siatkówka. MKS Będzin ma nowego atakującego

– Ostatnio byłem wypożyczany z Czarnych Radom do klubów I ligi, więc gra w PlusLidze będzie dla mnie dużym wyzwaniem. Wierzę w to, że trener Stelio DeRocco da mi szansę – mówi Rafał Faryna. W trakcie wypożyczeń zawodnik grał kolejno w Camperze Wyszków, Pekpolu Ostrołęka i SKS-ie Hajnówka. W będzińskim zespole zajmie miejsce Mateusza Piotrowskiego. – Na pewno za dużo nie grałem, ale z kilku spotkań byłem zadowolony. Schowałem swoje indywidualne ambicje dla dobra zespołu, liczył się dla mnie kolektyw, który wywalczył naprawdę dobre miejsce w PlusLidze – zaznacza sam Mateusz Piotrowski. Drugim atakującym w poprzednim sezonie był Rafael Araujo.

Póki co MKS Będzin prowadzi konsekwentną politykę transferową. W zespole pozostali Mateusz Przybyła, Marcin Waliński, Dawid Woch, Jonah Seif, Łukasz Kozub, Zlatan Yordanov, Artur Ratajczak, Michał Potera i Jakub Peszko, a opuścili go Krzysztof Rejno (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – powrót z wypożyczenia), Nathan Roberts, Kyle Russell, Paweł Stysiał i Mateusz Piotrowski. Do tego po raz pierwszy z klubem z Zagłębia związali się Matej Kök (Triglav Kranj – Słowenia), Szymon Gregorowicz (MKS Będzin – Młoda Liga) i właśnie Rafał Faryna.