Primera Division. Ernesto Valverde chce tych trzech piłkarzy w Barcelonie

Jego pierwszy cel to środkowy pomocnik, z którym pracował w Athletiku - Ander Herrera. Hiszpan ma za sobą bardzo dobry sezon w Manchesterze United i mógłby zastąpić Andresa Iniestę, którego przyszłość jest niewiadomą (czytaj więcej >>). Sam piłkarz zapewnia na razie, że jest szczęśliwy na Old Trafford.

Drugi piłkarz to inny podopieczny Valverde z Athletiku czyli Aymeric Laporte. 23-latek jest fundamentem zespołu z Bilbao, ale od dłuższego czasu uważnie obserwuje go również Pep Guardiola, który chciałby zobaczyć go w Manchesterze City.

Trzecim zawodnikiem jest Hector Bellerin, który w przeszłości występował w młodzieżowych zespołach 'Dumy Katalonii'. Według 'Mundo Deportivo' sam piłkarz już zdecydował się na transfer, otwarcie przyznaje, że 'Barcelona ma wyjątkowe miejsce w jego sercu'. Jego transfer będzie możliwy, jeśli z klubu odejdzie Aleix Vidal.