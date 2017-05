Siatkówka. Nowy przyjmujący w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, zastąpi Ezequiela Palaciosa

- Od jakiego czasu śledziłem poczynania Blake'a w lidze uniwersyteckiej – zdradza trener olsztyńskich akademików, Roberto Santilli. – Pomyślałem jednak, że nie uda nam się go zakontraktować, ponieważ ma jeszcze przed sobą jeden rok nauki na uniwersytecie. Bardzo dobrą pracę wykonał wtedy prezes klubu, przekonując go, aby wcześniej zaczął swoją zawodową karierę. Cieszę się, że tak utalentowany siatkarz dołączy do naszego zespołu. W ciągu ostatnich dwóch lat był on jednym z najlepszych uniwersyteckich zawodników w Kanadzie, dlatego z dużą przyjemnością będzie mi się z nim współpracowało - dodaje włoski szkoleniowiec Indykpolu AZS-u Olsztyn.

– Cieszę się, że będę mógł ciężko pracować w tak dobrym klubie – mówi Blake Scheerhoorn. – Chciałbym podziękować jego władzom za zaufanie i wierzę, że odwdzięczę im się dobrą grą podczas sezonu. Obecnie ciężko trenuję wraz z kolegami z reprezentacji Kanady, dzięki czemu będę bardzo dobrze przygotowany do nadchodzących rozgrywek. Nie mogę doczekać się, kiedy przyjadę do Polski, która stanie się moim nowym domem – zapewnia młody przyjmujący.

Blake Scheerhoorn grę w siatkówkę rozpoczął w wieku 14 lat, a jego pierwszym klubem był Northumberland Breakers. Po czterech latach gry w grupach młodzieżowych, przeniósł się do Trinity Western University, w którym spędził kolejne cztery sezony. W tym czasie dwukrotnie zdobył mistrzostwo ligi uniwersyteckiej, a w zeszłym roku został wybrany MVP całych rozgrywek. Był również jednym z podstawowych zawodników młodzieżowych reprezentacji swojego kraju, a obecnie trenuje wraz z seniorską reprezentacją Kanady. W 2016 roku zdobył 3. miejsce Pucharu Panamerykańskiego.

W drużynie Indykpolu AZS Olsztyn zastąpi Ezequiela Palaciosa. - Ezequiel miał ważny kontrakt na kolejny sezon - wyjaśnia prezes AZS-u, Tomasz Jankowski. - Wiązaliśmy z zawodnikiem duże nadzieje, jednak ze względu na problemy osobiste poprosił nas o rozwiązanie kontraktu. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Zawodnik w najbliższym sezonie pozostanie w Argentynie – dodaje.

Jest to trzeci oficjalny zawodniczy transfer w AZS-ie Olsztyn. Do tej pory do drużyny dołączyli Mateusz Kańczok (MOS Wola Warszawa) i Robbert Andriga (Stade Poitiers). Z klubem pożegnał się trener Andrea Gardini, który zastąpił w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle selekcjonera reprezentacji Polski, Ferdinando de Giorgiego. Na jego miejsce zatrudniono byłego szkoleniowca MKS-u Będzin i Jastrzębskiego Węgla, Roberto Santilliego. Z klubem rozstali się natomiast Wojciech Włodarczyk (ONICO Warszawa), Aleksander Śliwka (Asseco Resovia Rzeszów) i wspomniany Palacios.