Siatkówka. Tyler James Sanders w Lotosie Treflu Gdańsk

- Na moją decyzję wpływ miało wiele czynników. Po pierwsze, chciałem ponownie zagrać w PlusLidze, w której występowałem już w przeszłości i bardzo dobrze wspominam ten czas. Po drugie, przekonał mnie do tego trener Andrea Anastasi. Opowiedział mi o reszcie składu, zainteresował wizją drużyny, którą będziemy tworzyć i już teraz nie mogę doczekać się występów w barwach Trefla – deklaruje TJ Sanders. - Przyzwyczaiłem się już do tego, że późno dołączam do drużyny klubowej, tak było również w poprzednich latach. Po wszystkich turniejach dołączę do Trefla w dobrej formie i płynnie przejdziemy przez ten proces. Oczywiście, będę potrzebował chwili na zgranie z kolegami, ale jestem przekonany, że jesteśmy na tyle dobrym zespołem, pełnym klasowych graczy, że wejście we wspólny rytm nie zajmie nam wiele czasu – zapewnia 26-letni rozgrywający.

Ma być on pierwszym rozgrywającym gdańskiego zespołu, który na pozycji zastąpi Michala Masnego (przeszedł do Cuprum Lubin). - TJ to bardzo interesujący rozgrywający, którego postępy obserwuję już od dłuższego czasu. Jestem przekonany, że dobrze wpasuje się w nasz zespół i system, którym zamierzamy grać. Jego międzynarodowe doświadczenie może być ważnym elementem spajającym naszą przebudowaną drużynę i bardzo się cieszę, że w najbliższym sezonie Sanders będzie częścią Trefla – podkreśla trener gdańskiego zespołu, Andrea Anastasi.

26-latek karierę w Europie zaczął od występów w holenderskim Ambiant Lycurgius. Przed sezonem 2014/2015 przeniósł się do drużyny Dragons Lugano, z którą sięgnął po mistrzostwo Szwajcarii i występował w Lidze Mistrzów. W lutym 2016 roku, w czasie sezonu dołączył do MKS-u Będzin. Wystąpił w 11 spotkaniach PlusLigi, zdobywając w nich 42 punkty. Jego umowa została przedłużona na dwa kolejne lata, jednak zainteresowanie nim wyraził turecki Arkas Izmir, prowadzony przez Glenna Hoaga, z którym Sanders pracował wcześniej w reprezentacji. Drużyna wykupiła kontrakt Kanadyjczyka, a ten poprowadził swoją zespół do wicemistrzostwa Turcji i czołowej ósemki Ligi Mistrzów.

TJ od 2014 roku występuje również w reprezentacji Kanady. Zdobył z nią złoto mistrzostw Ameryki Północnej (2015) oraz brąz igrzysk panamerykańskich.

Sanders jest szóstym zawodnikiem, który dołączył do drużyny Andrei Anastasiego. Wcześniej zrobili to Piotr Nowakowski (Asseco Resovia Rzeszów), Artur Szalpuk (PGE Skra Bełchatów), Michał Kozłowski (Espadon Szczecin), Daniel McDonnell (Chamount) i Maciej Olenderek (ONICO Warszawa). Z klubem rozstali się natomiast Michal Masny (Cuprum Lubin), Bartosz Gawryszewski, Dmytro Paszycki, Piotr Gacek (koniec kariery), Miłosz Hebda, Szymon Romać, Przemysław Stępień i Bartosz Pietruczuk.