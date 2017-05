Znamy dokładną frekwencję na KSW39. Jest też rekordowe PPV!

57766 kibiców na PGE Narodowym! Oficjalnie to nowy rekord widzów oglądających na żywo galę MMA na Starym Kontynencie. Jeśli chodzi o Europę pobicie wyniku UFC on FOX 14 ze Sztokholmu nie było problemem (tam na obiekcie Tele2 Arena zasiadło 30 tys. osób). KSW Koloseum jednak okazało się większe niż jakakolwiek ze światowych gal wiodącej, amerykańskiej federacji, w tym ta legendarna o numerze 193. W 2015 roku na trybunach Etihad Stadium w Melbourne zasiadło bowiem 56 214 osób. 27 maja w Warszawie było ich półtora tysiąca więcej!

Obecnie większą ilością fanów podczas jednego wydarzenia może poszczycić się już tylko PRIDE (71 tysięcy wejściówek na gali PRIDE Shockwave, 15 lat temu).

Rekordowe PPV

KSW 39 zapewni jego organizatorom również jeden z najwyższy przychodów z organizowanej przez nich gali (co nie znaczy, że najwyższy będzie też sam dochód) jeśli chodzi o pieniądze z transmisji. Wszystko przez rekordową sprzedaż dostępu warunkowego do wydarzenia czyli Pay-Per-View. Jak zdradził nam współwłaściciel KSW Martin Lewandowski, tylko przez KSWTV galę wykupiło ponad 40 tysięcy osób. To dwa razy więcej niż zdecydowało się na to ostatnio podczas KSW 37.

Do tego trzeba dodać jeszcze tych, którzy skorzystali z zakupu gali przez innych jej partnerów czyli m.in. UPC, Cyfrowy Polsat czy IPLA. Dane, wciąż spływają, procedowane są reklamacje czy zwroty, więc ostateczna liczba będzie znana niebawem.