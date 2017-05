Siatkówka. Bartosz Cedzyński środkowym BBTS-u Bielsko-Biała

Początki kariery zawodnika to jego gra na przyjęciu. Obecnie jest środkowym. Urodzony w Łodzi siatkarz związany był z miejscową Wilfamą, a później ze Skrą. Od sezonu 2015/2016 występował w drużynie Espadonu Szczecin.

- Głównie jest to chęć dalszego rozwoju oraz podjęcia nowych wyzwań. Jestem przekonany, że zbliżający się sezon może być ciekawszy niż poprzedni, ponieważ wszystkie zespoły będą grały o jakąś stawkę. Oczekuję dobrych widowisk z racji zaciętej walki pomiędzy drużynami. Liczę także na wiele niespodzianek. Jaki będzie nowy zespół BBTS? Nieważne z kim będziemy grać, ważne by zespół był zaangażowany i abyśmy nie odpuszczali do ostatniej piłki. Wspólnie z kibicami powalczymy o jak najwięcej – o powodach przejścia do klubu z Podbeskidzia mówi sam Bartosz Cedzyński.

Tym samym Cedzyński dołączył do grona siatkarzy, którzy przeszli do budowanego na sezon 2017/2018 BBTS-u Bielsko-Biała - Piotra Łukasika (KPS Siedlce), Kajetana Marka (Młoda Liga), Jarosława Macionczyka (Aluron Virtu Warta Zawiercie) i Tomasza Piotrowskiego (Młoda Liga). Zespół Rostislava Chudika opuścili natomiast Kamil Kwasowski (Cerrad Czarni Radom) oraz Łukasz Koziura. Kontrakty przedłużyli Wojciech Siek, Przemysław Czauderna i Mariusz Gaca.