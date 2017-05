Zakończono pierwsze zawody Pucharu Polski w kitesurfingu pod patronatem PZKite

materiały prasowe

Puchar Polski PZKite w kitesurfingu (Łukasz Nazdraczew)

Po weekendzie rywalizacji zakończono pierwsze kitesurfingowe zawody sezonu. Do rozgrywek w konkurencji Twin Tip Racing zgłosiło się 22 zawodników, z czego większość to byli młodzicy, którzy mają szansę wygrać wyjazd na kwalifikacje do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku do Buenos Aires. Podczas zawodów udało się rozegrać łącznie 7 serii wyścigów w kategoriach: młodzicy, młodziczki, open mężczyzn i open kobiet.

REKLAMA

Twin Tip Racing połączył zawodników na co dzień startujących w różnych konkurencjach takich, jak Freestyle czy Foilboarding. Oznacza to, że w wyścigach Twin Tip może startować praktycznie każdy kitesurfer, niezależnie od dyscypliny, którą uprawia. Już pierwszego dnia wywiązała się emocjonująca walka pomiędzy freestylowcami: Darkiem Ziomkiem i Felixem "Posito" Martinezem z Dominikany w kategorii open mężczyzn, a także pomiędzy utytułowaną rejsiarką Agnieszką Grzymską a Kasią Lange, znaną z osiągnięć we Freestylu. Wśród młodzików zaciętą walkę toczyli Jakub Wątorowski, Filip Nawój oraz nieco młodsi: Janek Koszowski i Jakub Jurkowski, którzy deptali po piętach starszym od siebie zawodnikom. Mimo słabych prognoz, wiatr dopisał i utrzymywał się w granicach 12 - 20 węzłów przez cały dzień. Sobota natomiast przebiegła spokojnie w oczekiwaniu na wiatr, który w końcu nie nadszedł. Zawodnicy mogli więc nabrać sił na niedzielne zmagania. Ostatniego dnia zawodów rozegrano konkurencję Wakeboarding za skuterem, w której zwyciężyli: Julia Wira i Mateusz Włodarczyk. Tuż po zmaganiach wake'owych wiatr zaczął wiać z wymaganą minimalną siłą 10 węzłów i ruszyły kolejne serie wyścigów. Podobnie jak w piątek, prym wiedli Darek Ziomek i Agnieszka Grzymska w kategorii open, a wśród młodzików - Oliwia Hłobuczek oraz Jakub Wątorowski i to oni ostatecznie uplasowali się na pierwszych miejscach podium. Zawodnicy otrzymali sprzęt do kitesurfingu firm North Kiteboading i ION, wodoodporne zegarki Aztorin oraz sportową kamerę GoPro. Zawody wspierał Ford Kite Cup, a skrzydeł zawodnikom dodawał, jak co roku Red Bull. Następne zawody pucharu Polski w kitesurfingu już 15 - 17 czerwca. Wyniki końcowe Pucharu Polski PZKite w kitesurfingu: OPEN MĘŻCZYŹNI 1. Dariusz Ziomek 2. Tomasz Glazik 3. Felix "Posito" Martinez 4. Carlo Jose Martinez 5. Jan Koszowski 6. Jakub Wątorowski 7.Jakub Jurkowski 8. Andrzej Fal 9. Maksymilian Stępniewski 10. Mateusz Włodarczyk 11. Filip Nawój 12. Jakub Wegner 12. Bartosz Duszyński OPEN KOBIETY: 1. Agnieszka Grzymska 2. Katarzyna Lange 3. Julia Wira 4. Alina Ungeheuer 5. Paula Grzenkowska 6. Nina Arcisz 7. Oliwia Hłobuczek 8. Iza Wnorowska 8. Adriana Adam MŁODZICY: 1. Jakub Wątorowski 2. Jan Koszowski 3. Jakub Jurkowski 4. Filip Nawój 5. Mateusz Włodarczyk 6. Maksymilian Stępniewski 7. Tomasz Glazik 8. Jakub Wegner 9. Bartosz Duszyński MŁODZICZKI: 1. Oliwia Hłobuczek 2. Nina Arcisz 3. Paula Grzenkowska 4. Iza Wnorowska