Arsene Wenger rozdał wszystkie swoje trofea

Trzy mistrzostwa Anglii, siedem Pucharów Anglii, sześć Superpucharów Anglii, mistrzostwo i Puchar Francji oraz Puchar i Superpuchar Japonii - to łączny dorobek Arsene'a Wengera. 68-latek zdobył to wszystko w trzech klubach: Arsenalu, AS Monaco i Nagoyi Grampus. Pomimo, że tytułów jest aż 20, w domu Francuza nie ma żadnego medalu ani pucharu, gdyż najzwyczajniej woli je oddawać.

- Każda osoba, która odwiedza mnie w domu, jest zaskoczona brakiem jakichkolwiek pucharów czy medali. Ja ich po prostu nie mam. Zawsze je oddaję. W klubie często są osoby, które zapracowały na sukces, a nie otrzymały medalu, więc wolę im oddać mój. Robię to dlatego, ponieważ zawsze patrzę w przyszłość zamiast zachwycania się przeszłością - powiedział w rozmowie z "The Daily Mirror".

Sobotnie zwycięstwo w finale Pucharu Anglii sprawiło, że Wenger został rekordzistą rozgrywek. Zdobył siódmy tytuł jako trener, wyprzedzając tym samym George'a Ramsaya.