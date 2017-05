Trzy kluby zainteresowane wypożyczeniem Krystiana Bielika

Młody polski obrońca ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Arsenalu do Birmingham City, ale prawdopodobnie nie zostanie w tym klubie. Bielik miał bardzo dobre notowania u Gianfranco Zoli, który chciał go wykupić, ale włoski trener został zwolniony w trakcie sezonu. Harry Redknapp nie ceni tak wysoko umiejętności środkowego obrońcy jak Włoch.

Dlatego też Bielik po raz kolejny zmieni klub, ale prawdopodobnie zostanie w angielskiej Championship (drugi poziom rozgrywkowy). Zainteresowane jego pozyskaniem są Norwich City, Nottingham Forest i Derby County. Największe szanse ma ten ostatni klub.

Bielik trafił do Arsenalu z Legii Warszawa za ok. 2 mln euro w 2015 roku. 19-latek zadebiutował nawet w pierwszym zespole "Kanonierów" - w Pucharze Ligi - ale potem został wypożyczony, by ogrywał się w seniorskiej piłce.