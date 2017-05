Tenis. Kolejna głośna współpraca? Boris Becker ma pomysł na poprawienie gry Andżeliki Kerber

Kiedy w sezonie 2016 Andżelika Kerber wygrała Australian Open, US Open i zdobyła srebrny medal olimpijski w Rio de Janeiro, porażka we French Open wydawała się być wypadkiem przy pracy. Nie od dziś jednak wiadomo, że nawierzchnia ziemna wyjątkowo nie leży 29-latce. W trzech imprezach poprzedzających Rolanda Garrosa zdołała wygrać tylko dwa mecze i od dawna nie przypomina samej siebie.

Gładka przegrana z Makarową potwierdziła brak formy Niemki. - To była bardzo ciężka pierwsza runda. Miałam kilka szans w pierwszym secie, a nawet w drugim, ale żadnej z nich nie wykorzystałam. Wierzyłam w odwrócenie przebiegu meczu do ostatniej piłki, ale się nie udało - powiedziała na konferencji prasowej Kerber.

Były lider światowego rankingu i trzykrotny półfinalista Rolanda Garrosa, Boris Becker, podzielił się pomysłem dla Kerber w wywiadzie dla Tennisnet. Sugeruje on, aby zwróciła się o pomoc do Steffi Graf, byłej niemieckiej tenisistki.

- Angie powinna poprosić o kilka rad Steffi, ponieważ jej wskazówki będą na pewno bardzo trafne. To, że Kerber gorzej gra na mączce, było wiadome już w zeszłym roku, jednak wtedy zdołała to nadrobić triumfami w innych turniejach. Teraz nie daje rady i to sprawia, że jest nerwowa i nieskuteczna. Zostanie liderką rankingu jest bardzo trudne, ale utrzymanie się na pierwszym miejscu - jeszcze trudniejsze - powiedział Becker.

Sugestia 49-latka może być pomocna, ponieważ sam w swoim czasie współpracował z Novakiem Djokoviciem. Serb był wtedy absolutnym dominatorem światowych kortów, a odkąd się rozstali - zawodzi. Niedawno podzielił się informacją, że podczas French Open pomoże mu Andre Agassi, czyli prywatnie... mąż Steffi Graf. Jeśli małżeństwo trenowałoby dwójkę najlepszych tenisistów świata, byłaby to niespotykana sytuacja.