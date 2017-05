Transfery. Manchester City chce kolejną gwiazdą AS Monaco

"The Citizens" mogą wydać na 23-letniego lewego obrońcę aż 45 mln euro. W tym sezonie Mendy był jedną z kluczowych postaci AS Monaco, które zostało mistrzem Francji i zagrało w półfinale Ligi Mistrzów. W 39 meczach strzelił jednego gola i zaliczył 11 asyst. Do Monaco trafił przed tym sezonem z Olympique Marsylii za 13 mln euro.

Guardiola od dłuższego czasu szuka lewego obrońcy. W minionym sezonie Aleksandar Kolarov i Gael Clichy nie spisywali się najlepiej, a kontrakt Francuza - wygasający wraz z końcem sezonu - nie zostanie przedłużony.

Niedawno Manchester City kupił innego piłkarza Monaco, Bernardo Silvę, za 60 mln euro.