Futsal Ekstraklasa. Ostatni mecz zdecyduje o mistrzostwie kraju

Od sezonu 2016/2017 rozgrywki w futsalowej Ekstraklasie wyglądają niemal tak samo, jak w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Jako że w lidze występuje jedynie 12 zespołów, to po fazie zasadniczej, która liczy 22 kolejki, następuje podział na grupę mistrzowską oraz spadkową, a punkty są dzielone (oczywiście z ewentualnym zaokrągleniem w górę).

W dodatkowej rundzie zespoły zagrały kolejne pięć meczów, które miały zdecydować o końcowych rozstrzygnięciach. Tabela ułożyła się jednak w taki sposób, że nowego mistrza kraju poznamy dopiero w ostatnim meczu sezonu. W poniedziałek o godzinie 18 rozpocznie się spotkanie między prowadzącym w tabeli Rekordem Bielsko-Biała, a Gattą Active Zduńska Wola.

W znacznie lepszej sytuacji są bielszczanie, którzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli i mają jeden punkt przewagi nad obrońcą tytułu ze Zduńskiej Woli. Oznacza to, że mistrzostwo kraju zapewni im każde zwycięstwo oraz remis. Jeśli Gatta Active chce drugi raz sięgnąć po puchar, musi zdobyć komplet punktów. Każdy inny wynik oznacza utratę mistrzostwa.

Pierwszy sezon nowej formuły rozgrywania sezonu w Futsal Ekstraklasie przyniósł sporo emocji, a zwolennicy podziału na grupy i dzielenia punktów po sezonie zasadniczym dostali w swoje ręce porządne argumenty za dalszym stosowaniem niecodziennej formuły. Niestety, system ma również swoje wady i bardzo dobrze widać to na przykładzie drużyn z kolejnych miejsc. W strefie mistrzowskiej utworzyły się grupy dwóch prędkości, bo oprócz walczących o mistrzostwo Rekordu i Gatty Acitve nie było nikogo, kto włączyłby się do walki o tytuł.

Wady mniejsze niż zalety?

Największym przegranym tego systemu można nazwać dwie akademickie drużyny, które w ostatniej kolejce urządziły sobie prawdziwe strzelanie. Zespół AZS-u Uniwersytet Śląski do samego końca rundy zasadniczej walczył o awans do górnej połówki tabeli, co dla akademickiej drużyny z małym budżetem byłoby olbrzymią szansą na zdobycie historycznego miejsca dla klubu. Trener zespołu Paweł Machura mówił wówczas, że nie wie jak drużyna zareaguje po braku awansu do grupy mistrzowskiej, a w jego głowie kołatał się casus Podbeskidzia Bielsko-Biała z zeszłego sezonu. Tak źle jednak nie było, bo Akademicy co prawda spadli w tabeli, ale zatrzymali się tuż przed miejscem barażowym.

W ostatnim meczu AZS UŚ Katowice zremisował z Red Dragons Pniewy aż 4:4. Jeszcze wyższy wynik padł w meczu AZS UG Gdańsk – Red Devils Chojnice (5:5).

Drużyna z Gdańska nie miała jednak szczęścia i zakończyła sezon na miejscu, które oznacza dalszą walkę o utrzymanie. W kolejnym sezonie w Ekstraklasie nie zobaczymy Red Devils Chojnice i Solne Miasto Wieliczka, ale spadek tych drużyn zanosiło się od dłuższego czasu.

Patrząc na pierwszy sezon nowej formuły w Ekstraklasie Futsalu można zauważyć pewne prawidłowości z futbolu na większym boisku. Zwolennicy tego systemu mają jednak argumenty, które mogą zaważyć, że ten tryb rozgrywek będzie obowiązywał również w kolejnej kampanii.