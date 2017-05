Korona - Legia. Arkadiusz Malarz: Mistrzostwo jest nasze, już go nie oddamy [ROZMOWA]

Bartłomiej Kubiak: Większość meczu z Koroną byłeś bezrobotny, aż w końcu przyszedłstrzał Jacka Kiełba, który z trudem odbiłeś do boku.

Arkadiusz Malarz: Nie była to łatwa piłka - byłem zasłonięty, zobaczyłem ją dopiero w

ostatniej chwili. Na szczęście udało się ją odbić. I to cieszy. A nawet nie tyle to, ile nasze zwycięstwo, które prawdę mówiąc, powinno być wyższe.

Wciąż jesteście pierwsi w tabeli, ale nie macie bezpiecznej przewagi nad Jagiellonią,Lechem i Lechią. Nerwy będą do samego końca?

- W każdym meczu są nerwy, ale my jesteśmy na to przygotowani - zaprawieni w bojach, nie obawiamy się Lechii.

Za tydzień na Łazienkowskiej szykuje się pojedynek bramkarzy. Z jednej strony ty,który puściłeś w rundzie mistrzowskiej tylko jednego gola. Z drugiej Duszan Kuciak -niepokonany w ostatnich sześciu meczach.

- Nie patrzę na statystyki, na porównania bramkarzy. Patrzę na siebie. Na Legię, która wyjść, zrobić swoje, czyli wygrać. Jestem pewien, że nam to się uda.

Teraz jesteś pewien, ale jeszcze kilka miesięcy temu chyba nikt nie był pewien - różniesię ten sezon dla was układał.

- Różnie, ale w końcu jesteśmy na górze. Udało się, mamy wszystko w swoich rękach, ten tytuł będzie smakował wyjątkowo.

Trudniej wam się goniło czołówkę przez większą część sezonu, czy teraz - na koniec -trudniej wam się ucieka?

- Trudniej się goniło. Tym bardziej, że przez dłuższy czas wygrywaliśmy, ale pozostali też wygrywali i w efekcie dystans nie topniał. Za dużo potraciliśmy punktów na starcie sezonu i było naprawdę ciężko go odrobić. Ale na szczęście się udało. Już przed tygodniem, po bezbramkowym remisie z Jagiellonią, mówiłem, że obronimy tytuł. Teraz to podtrzymuje - mistrzostwo jest nasze, już go nie oddamy.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie punkty w ekstraklasie po 30 kolejkach przestaną być dzielone. Podoba ci się ta zmiana?

- Tak, bo sprawi, że od początku sezonu będzie się trzeba bardziej mobilizować. Nie będzie żadnej mowy o odpuszczaniu, dzieleniu meczów na ważne i mniej ważne.

Rozmawiał Bartłomiej Kubiak