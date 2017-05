Ekstraklasa. Legia idzie na mistrza? Jacek Magiera: Zrealizowaliśmy swój cel numer jeden, dwa i trzy

- To bardzo dobry i ważny dla nas wynik. Zwyciężyliśmy na trudnym terenie, bo Korona po wejściu do ósemki prezentuje się znakomicie. Walczyli do ostatniej chwili - zaczął pomeczową konferencję Magiera.

A potem jeszcze raz podkreślił: - To dla nas cenne zwycięstwo, ale powinno być wyższe. Powinniśmy zdobyć jeszcze przynajmniej jedną bramkę. Tym bardziej, że były okazje i grało by się nam zdecydowanie łatwiej.

- Brawo dla chłopaków, że wybronili wynik, bo wygrać 1-0, to też jest sztuka. Teraz wszystko w naszych nogach i głowach. Przed nami tydzień przygotowań do najważniejszego meczu w sezonie [w niedzielę Legia zagra u siebie z Lechią]. Trzeba się szybko zregenerować i zebrać siły.

- Ale na razie się cieszymy, bo plan na dziś został wykonany. Nasz cel numer jeden, to było zwycięstwo. Numer dwa, by zagrożeni zawodnicy nie dostali kartek. A numer trzy, by nikt nie został kontuzjowany.

W drugiej połowie Magiera zdjął jednak z boiska strzelca gola Dominika Nagy’a. - Złapał uraz, ale nie jest on poważny. Został tylko poobijany. Oczywiście trzeba poczekać na konsultację lekarską, ale jestem prawie pewien, że Dominik będzie gotowy do gry w niedzielę - zakończył trener Legii.