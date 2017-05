Ekstraklasa. Legia wygrywa z Koroną, ale razi nieskutecznością [OCENY]

Arkadiusz Malarz: 4. Nie miał zbyt wiele pracy, a właściwie to długo nie miał jej w ogóle, bo pierwszy celny strzał (ale dodajmy, że bardzo groźny) Korona oddała dopiero w 75. minucie.

Łukasz Broź: 4. Szybko zarobił żółtą kartkę (już w 11. minucie), ale mimo to grał pewnie. Nie bał się nie wchodzić w kontakt z rywalem, ale też gdy była okazja, ruszał do przodu, by brać udział w akcjach.

Michał Pazdan: 4. Przyzwoity występ. Bez większych błędów, ale w zasadzie nie miał ich kiedy popełnić, bo Korona nawet jak atakowała, to sama gubiła się w tych atakach.

Maciej Dąbrowski: 4+. Zagrał na podobnym poziomie jak Pazdan. Z tą różnicą, że znacznie lepiej i częściej wyprowadzał piłkę do przodu.

Adam Hloušek: 4. Też nie za bardzo jest się do czego przyczepić. Silny i zdecydowany. Wygrał praktycznie wszystkie pojedynki na własnej połowie.

Thibault Moulin 2+. Na początku meczu, kiedy miał podać, to ładował się w tłok i tracił piłkę. A kiedy powinien ruszyć do przodu, to szukał podania do boku. W drugiej połowie grał lepiej, ale przestał dostawać podania od kolegów.

Michał Kopczyński: 3+. W pierwszych minutach uwijał się za dwóch, bo naprawiał też błędy Thibaulta Moulina, który źle grał na początku meczu.

Dominik Nagy: 4. Aktywny i przebojowy od samego początku. Nie tylko dobrze podawał, ale też nieźle dryblował. No i znowu strzelał. To jego gol dał Legii w Kielcach zwycięstwo.

Vadis Odijdja-Ofoe: 4+. Gdyby koledzy się bardziej starali, to mecz powinien skończyć nie z jedną, a z trzema asystami. A być może nawet z golem.

Guilherme: 3. Dużo biegał, ale z samego biegania jeszcze nic nie wynika. Pod koniec pierwszej połowy zmarnował doskonałą okazję, która obniżyła jego notę.

Miroslav Radović: 3. Im był dalej od pola karnego, tym lepiej rozgrywał. W polu karnym udanych zagrań miał mniej. Zmarnował tam dwie 100 proc. sytuacje - w 47. i 72. minucie, których zmarnować nie powinien.

Kasper Hamalainen, Daniel Chima Chukwu i Jakub Rzeźniczak grali zbyt krótko, by zasłużyć na ocenę.