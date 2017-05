Marcin Held ciężko znokautowany przez Damira Hadzovica! [WIDEO]

Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl

Pierwsza runda to szachy na pieści w których minimalnie lepszy był Hadzović. Jednak po obaleniu Helda to Polak narzucił swój styl, przechodząc od pozycji do pozycji i to jemu należała się ta runda. Drugie starcie to jeszcze większa przewaga Helda. Dominował od początku, był za plecami, całą runda toczyła się pod jego dyktando.

W trzeciej rundzie Held spróbał wkręcić się po nogę Bośniaka, który idealnie skontrował trafiając go kolanem w głowę. Polak bezwładnie padł na matę.

Była to trzecia z rzędu porażka Helda w UFC. Wcześniej przegrał przez decyzje z Diego Sanchezem i Joe Lauzonem.