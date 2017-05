UFC Fight Night 109. Damian Stasiak: Podejrzewam, że może to być zaciekła walka

Czy ta walka będzie największym wyzwaniem w twojej karierze?

Patrząc na rankingi UFC i na rankingi światowe, to tak. A czy tak będzie, dowiemy się dopiero podczas pojedynku na gali. W przypadku mojej wygranej będzie to szansa by dostać się do 15 najlepszych zawodników wagi koguciej. Nie boję się wyzwań z dobrymi zawodnikami, Pedro Munoz to po prostu kolejna przeszkoda w mojej dotychczasowej karierze.

Jak przebiegały przygotowania do walki? Na czym najbardziej się koncentrowałeś?

Dużą uwagę przykładałem do przygotowania fizycznego i motorycznego, żeby być w pełni sił na 3 rundy. Zwracaliśmy uwagę na wszystko - od stójki, po parter, sprowadzenia i zapasy, ataki, obrony. Nie można zapominać, że Munoz jest też dobrym stójkowiczem, ja także dobrze się czuję w stójce. Podejrzewam, że może to być zaciekła walka, bo jesteśmy zawodnikami wszechstronnymi i możemy powalczyć w każdej płaszczyźnie.

Na pewno widziałeś te słynne gilotyny Munoza? Nie obawiasz się ich?

Jednym z elementów było właśnie przećwiczenie ucieczki z tych gilotyn, żeby nie dać się w nią złapać. Co do stresu, nigdy nie miałem problemu z przygotowaniem mentalnym. Startuję w różnych zawodach od dziecka - najpierw karate, potem brazylijskie jiu-jitsu i teraz MMA. Walka przed dużą publicznością i pod presją jest mi znana. Nigdy nie spalałem się i takie wyzwania bardziej mnie motywują.