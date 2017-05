Siatkówka. Grzegorz Bociek przechodzi z mistrza Polski do beniaminka

Grzegorz Bociek ma 26 lat i mierzy 207 cm. W swoim dorobku ma dwukrotne mistrzostwo Polski z drużyną z Kędzierzyna-Koźla. W swojej karierze występował również w PGE Skrze Bełchatów oraz AZS-ie Częstochowa.

Ostatnie lata nie były dla niego najłatwiejsze w karierze. Zawodnik mierzył się z chorobą nowotworową, która zmusiła go do przerwania treningów i skupienia się wyłącznie na zdrowiu. Doszedł do siebie w kwietniu 2015 roku. Rozgrywki 2016/2017 stały jednak dla niego pod znakiem kontuzji, która wyeliminowała go z większości sezonu (od grudnia 2016 roku). W rezultacie ostatnie kilka miesięcy ponownie spędził na dochodzeniu do siebie i nie prezentował się w ZAKSIE tak, jakby tego sobie życzył.

Grzegorz Bociek to także były reprezentant Polski. Zagrał w 23 meczach.