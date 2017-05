Serie A. Zwycięstwo Juventusu w ostatniej kolejce. Historyczny gol dla włoskiej ekstraklasy

Przez bardzo długi czas żadna z drużyn nie mogła znaleźć drogi do bramki przeciwnika, przez co pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Jako pierwsza na prowadzenie wyszła niespodziewanie Bolonia, a na listę strzelców wpisał się Algierczyk Saphir Taider. Kilkanaście minut później wyrównał Paulo Dybala i wszystko wskazywało na to, że spotkanie zakończy się podziałem punktów.

W 94. minucie bramkę zdobył jednak 17-letni Moise Kean, dla którego był to pierwszy gol w Serie A. Młodzieżowy reprezentant Włoch zapisał się tym samym w historii, ponieważ stał się pierwszym zawodnikiem urodzonym po roku 2000, który wpisał się na listę strzelców w rozgrywkach włoskiej ekstraklasy.

Juventus wystąpił w mocno rezerwowym składzie. Na boisku nie pojawili się Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci oraz Mario Mandzukić, którzy najpewniej szykują się na zbliżający się finał Ligi Mistrzów. Juve zmierzy się 3 czerwca w Cardiff z Realem Madryt.