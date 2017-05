KSW 39. Takiej gali jeszcze nie było. Wielkie grzmoty na Narodowym. Chalidow wygwizdany

Karta napakowana po brzegi najlepszymi zawodnikami KSW, powrót pierwszego mistrza organizacji po wieloletniej przerwie, starcia byłych strongmanów, zagraniczne media i pół roku ostrej promocji. To po prostu musiało się udać. No i się udało. Sobotnia gala KSW przyciągnęła na Stadion Narodowy grubo ponad 50 tys. ludzi. Takiej publiki nie było dotychczas na żadnej z 200 imprez UFC, czyli największej organizacji MMA na świecie.

Szybkie walki na początek

Zaczęło się od pojedynku o pas w kategorii muszej. Najpierw do klatki weszła Diana Belbita z Rumunii. Zaraz po niej Ariane Lipski z Brazylii, która przebojem wdarła się do KSW, nokautując w efektowny sposób Katarzynę Lubońską. W sobotę z Belbitą w Warszawie też sobie poradziła, i to bez większych problemów - wygrywając walkę po udanej dźwigni na łokieć pod koniec pierwszej rundy.

Druga walka była jeszcze szybsza. Do klatki po raz pierwszy wszedł Damian Janikowski. Były zapaśnik, brązowy medalista igrzysk w Londynie, debiut w MMA zaliczył zjawiskowy. W minutę i 26 sekund rozprawił się z Julio Gerardo Gallegosem, trafiając go najpierw kolanem w głowę, a po chwili zasypując lawiną ciosów w parterze.

„Lepiej nie mrugać” - tak zapowiadano kolejny pojedynek. I faktycznie. Lepiej było nie odrywać wzroku od oktagonu, bo walka trwała jeszcze krócej - dokładnie minutę i 14 sekund. Skończył ją Michał Andryszak, który gilotyną udusił Michała Kitę.

„Juras musisz”

Następne walki stoczyli Marcin Wrzosek i Kleber Koike Erbst (jednogłośnie na punkty wygrał ten drugi) oraz Mateusz Gamrot i Norman Parke, którzy rozpoczęli kartę główną (jednogłośnie na punkty wygrał Gamrot). Potem do klatki wskoczył Łukasz Jurkowski, czyli "Juras” - ulubieniec kibiców, przynajmniej tych warszawskich, których w sobotę na Narodowym było mnóstwo.

- Jeśli wszystko będzie dobrze i poniesie mnie euforia, to w niedzielę pojadę do Kielc na mecz Legii z Koroną - mówił „Juras” przed walką. Spiker i zapalony kibic Legii mógł mieć pewne obawy, bo do klatki wrócił po sześciu latach przerwy.

Kibice, którzy śledzą ten sport w miarę regularnie, dziwili się, że właściciele KSW zakontraktowali mu tak mocnego przeciwnika na powrót do MMA. Dla kibiców Legii nie miało to jednak większego znaczenia. Tych w sobotę na Narodowym było mnóstwo, co było słychać (po legijnych przyśpiewkach) i było widać (po koszulkach z napisem „Juras musisz”).

Thierry Sokoudjou, nazywany „afrykańskim zabójcą”, mający za sobą walki w największych organizacjach (Pride, UFC, Bellator), był zdecydowanym faworytem. Z przebiegu samej walki byśmy tego jednak nie stwierdzili. A bynajmniej nie od razu - po pierwszej rundzie, gdzie ani „Juras”, ani Sokoudjou nie ryzykowali.

W drugiej Polak dostał kilka potężnych w parterze, zaczął krwawić, ale bardziej doświadczony rywal nie potrafił go skończyć. Tym bardziej w trzeciej, którą przegrał na punkty tak samo, jak cały pojedynek (w stosunku głosów 1-2), spełniając tym samym warszawski sen i "Jurasa", i jego licznych fanów.

(Nie)hardkorowe grzmoty

Kolejną walką wieczoru był pojedynek Tomasza Narkuna i Marcina Wójcika. Stawką był pas mistrzowski kategorii półciężkiej. Zdobył go Narkun, który pokonał rywala - dusząc go nogami - dosłownie ostatniej sekundzie przed końcem pierwszej rundy.

A potem przyszły grzmoty. Dokładnie dwa grzmoty - sierpowe, w 16 sekundzie pojedynku wygranego przez Marcina Różalskiego, który jeszcze przed walką zapowiedział, że wakuje pas i kończy karierę. - A teraz idę na randkę, z Johnnie Walkerem - śmiał się „Różal” po wygranej walce.

Po nim do oktagonu weszli ci, którzy mieli przede wszystkim zrobić show, czyli „Popek” i „Hardkorowy Koksu”. Show nie trwało długo, a w zasadzie nie było go w ogóle, bo Robert Burneika praktycznie od razu upadł na matę. Tam ciosami próbował zasypać go "Popek", ale sędzia ringowy szybko przerwał walkę - na życzenie "Koksa”, który odklepał.

Chwilę później przyszedł czas na bardziej sportowy pojedynek. Mariusz Pudzianowski zmierzył się z Tyberiuszem Kowalczykiem. Obaj panowie boksowali przez pierwszą rundę. W drugiej upadli na matę, gdzie Pudzianowski trafił mocno łokciem leżącego rywala, który po tym ciosie nie chciał już kontynuować walki.

Wygwizdany Mamed

„Usiądźcie wygodnie w fotelach, bo czas na walkę wieczoru” - reklamowała na Twitterze ostatni pojedynek federacja KSW. Lepiej zaczął go Mamed Chalidow. Wielki mistrz KSW od początku wywierał presję i dobrze obijał korpus Borysa Mańkowskiego. Przewaga nie podlegała dyskusji, ale tylko w pierwszej rundzie, bo w drugiej Mańkowski ruszył do przodu, czym ożywił - będącą wyraźnie po jego stronie - publikę na Narodowym.

Po dwóch rundach wydawało się, że mamy remis. Że decydujące będzie trzecie starcie. W nim najbardziej efektowny cios zadał Chalidow, atakując Mańkowskiego kolanem po uwolnieniu z obalenia, i od razu po gongu kończącym trzecią rundę podniósł ręce w geście triumfu.

Zdaniem sędziów - Chalidow wygrał jednogłośnie. Zdaniem kibiców na stadionie - niekoniecznie. Zaraz po walce został on głośno wygwizdany i bez słowa komentarza opuścił klatkę.

KSW 39, wyniki walk:

82 kg: Mamed Chalidow pokonał Borysa Mańkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów.

120 kg: Mariusz Pudzianowski pokonał Tyberiusza Kowalczyka przez TKO (rezygnacja z walki - poddanie po ciosie łokciem) w 2. rundzie (walka trwałą 7 min. 50 sek.).

Open: Popek Monster pokonał Roberta Burneikę przez TKO (rezygnacja z walki - poddanie po ciosach) w 1. rundzie (0:45 sek.).

120 kg: Marcin Różalski pokonał Fernando Rodriguesa Juniora przez TKO (prawy sierpowy) w 1. rundzie (0:16) i zdobył mistrzowski pas KSW kategorii ciężkiej, który od razu wakował.

93 kg: Tomasz Narkun pokonał Marcin Wójcika przez poddanie (trójkąt nogami) w 1. rundzie (4:59) i obronił mistrzowski pas KSW kategorii półciężkiej.

93 kg: Łukasz Jurkowski pokonał Rameau Skoudjou przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

70 kg: Mateusz Gamrot pokonał Normana Parke’a przez jednogłośną decyzję sędziów i obronił mistrzowski pas KSW kategorii lekkiej.

66 kg: Kleber Koike Erbst pokonał Marcina Wrzoska przez jednogłośną decyzję sędziów i został mistrzem KSW kategorii piórkowej.

120 kg: Michał Andryszak pokonał Michała Kitę przez poddanie (anakonda) w 1. rundzie (1:14).

84 kg: Damian Janikowski pokonał Julio Gerrardo Gallegosa przez TKO w 1. rundzie (1:26).

57 kg: Ariane Lipski pokonała Diane Belbite przez poddanie (balacha) w 1. rundzie (4:52) i została mistrzynią KSW kategorii muszej.