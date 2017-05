Żużel. Trzech Polaków na podium! GP Łotwy dla nas

Biało-czerwone emocje były od początku do końca, chociaż zaznaczyć trzeba że zawodnikom we znaki mocno dawał się źle przygotowany tor.

Sprawy nie ułatwiał też padający deszcz. Polakom jednak przeszkadzało to najmniej. Dość powiedzieć, że był to drugi raz w historii, gdy nasi zawodnicy w komplecie zajęli podium.

Zawody dobrze zaczął Janowski, od swej wygranej w drugim wyścigu. Dla Dudka ważne było to co działo się od 9. biegu. Po pokonaniu Hancocka, Zagara i Holdera do finału na metę zawsze wjeżdżał jako pierwszy. Pawlicki jechał równo punktując w każdym wyścigu. Uzbierał najwięcej bo 18 oczek, w ostatnim biegu też był najszybszy.

Po zawodach w Łotwie zadowolony może być Dudek, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej z dorobkiem 38 punktów. Ma oczko przewagi nad Jasonem Doylem i Fredrikiem Lindgrenem. Czwarte miejsce przypadło Maciejowi Janowskiemu, a zwycięzca z Daugavpils, Piotr Pawlicki jest w niej szósty.