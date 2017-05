KSW 39. Tomasz Narkun poddaje Marcina Wójcika. Obronił tytuł!

Walka rozpoczęła się dość spokojnie, co jakiś czas agresywniej atakował pretendent, rzucając pojedynczy cep lub kopnięcie. Narkun dużo prowokował swojego rywala, starając się go wyprowadzić z równowagi. Pierwszy do parteru sprowadził Wójcik, ale to Narkunowi udało się założyć trójkąt nogami, z którego Marcin już się nie uwolnił i na sekundę przed końcem odklepał.

KSW 39: Colosseum. Janikowski: "Pokazałem, że potrafię zmienić dyscyplinę bardzo szybko i przekształcić się w dobrego zawodnika MMA"