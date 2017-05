Borussia z Pucharem Niemiec. Piszczek z asystą

Mecz m.in dzięki Polakowi zaczął się dla BVB idealnie. Już w 8. minucie Piszczek popędził prawą stroną i celnie dograł do Ousmane'a Dembele. Ten popisał się efektownym dryblingiem i posłał piłkę pod poprzeczkę.



Eintracht po stracie gola zintensyfikował ataki. To się opłaciło szybko. Ante Rebicić nie pomylił się w sytuacji sam na sam z Romanem Burkim.

Ostatni gol Aubameyanga?

W 67. minucie sędzia podyktował jedenastkę po faulu na Christianie Pulisicu. Do rzutu karnego podszedł Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk w tym spotkaniu ewidentnie polował na gola. Z 11 metrów się nie pomylił. Być może to jego ostatnie trafienie w barwach BVB. Napastnik łączony jest z kilkoma klubami.



Borussia kontrolowała grę do końca, wynik się nie zmienił. Dla ekipy Polaka był to czwarty w historii Puchar Niemiec, który po przegranym mistrzostwie kraju i wyeliminowaniu z Ligi Mistrzów przez Monaco może być małym pocieszeniem. Polak grał w meczu do końca.