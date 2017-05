KSW 39. Łukasz "Juras" Jurkowski pokonuje Rameau Sokoudjou!

Od początku starcia obaj zawodnicy mieli do siebie sporo szacunku, dużo szachowali i szukali dogodnej pozycji do ataku. Sokoudjou ewidentnie liczył na jeden cios, którym mógłby skończyć Polaka, dużo było niecelnych ciosów w powietrze, na co publiczność reagowała gwizdami. Mało walki zobaczyliśmy w pierwszej odsłonie.

W drugiej rundzie troszkę agresywniej rozpoczął "Juras", na co również zareagował zawodnik z Afryki. Widać było jednak, że Polak ma dużo respektu do siły ciosu swojego rywala. W połowie drugiej rundy walka przeniosła się do parteru, gdzie mocnymi ciosami pracował Sokoudjou.

W trzecim rozdaniu obaj zawodnicy byli już mocno zmęczeni, zadawali pojedyncze ciosy i kopnięcia, zdecydowanie brakowało przyspieszenia i bicia kombinacjami. Więcej animuszu i chęci do walki wykazywał jednak Jurkowski, który mimo zmęczenia parł do przodu.

Po piętnastu minutach ciężkiej walki Łukasz „Juras” Jurkowski wygrał niejednogłośnie na punkty z Rameau Sokoudjou.