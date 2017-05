Bakaro może wrócić do Polski. Zaskakujący kierunek

O zainteresowaniu usługami byłego piłkarza Barcelony poinformował portal 2x45.info. Wszystko przez to, że dotychczasowej umowy z Sandecją nie przedłużył Radosław Mroczkowski. Jak w połowie maja informował nas prezes klubu Andrzej Danek nowa umowa miała być formalnością

Bakero za Mroczkowskiego?

-Jesteśmy z nim po wstępnych rozmowach. Zadeklarował, że jeśli klub awansuje to zostanie w Nowym Sączu. Myślę, że dotrzyma słowa. Mam nadzieję, że w tym tygodniu zamkniemy tę sprawę – mówił wtedy prezes. Minęło pól miesiąca i żadnych informacji w sprawie nowej umowy nie ma. To prawdopodobnie zmusiło działaczy z Małopolski do przygotowania planu B.



Beniaminek ponoć miał rozpocząć rozmowy z Jose Mari Bakero. Były piłkarz Barcelony w Polsce pracował kilkanaście miesięcy w Polonii Warszawa i dwa sezony w Lechu Poznań, bez sukcesów. Było to 5 lat temu. Hiszpan potem pracował jeszcze w peruwiańskim Juan Aurich, a potem był dyrektorem technicznym w Deportivo La Guaira w Wenezueli.