UFC. Joanna Jędrzejczyk: Namajunas miewała problemy ze sferą mentalną, ale jestem pewna, że będzie mistrzynią

Namajunas w kwietniu pokonała Michelle Waterson (14-5) i od tamtej pory widzi siebie w roli pretendentki do tytułu mistrzowskiego w wadze słomkowej, gdzie pas dzierży niepokonana Joanna Jędrzejczyk. Amerykanka niedawno wspomniała, że jej relacje z Jędrzejczyk zrobiły się dziwne, bo Polka zdała sobie sprawę, że jej pozycja może być zagrożona. – Zmierzam po ten pas. Ona wie, że to nieuniknione. Jestem zagrożeniem – mówiła Namajunas.

Jędrzejczyk na gali UFC 211 efektownie wygrała w Dallas z Jessicą Andrade i jeszcze nie myśli o następnym pojedynku, ale docenia zwycięstwo Namajunas. - Rose już kilka razy ocierała się o miano pretendentki. Być może niebawem jej się uda zawalczyć o mistrzowski pas. Pokonała bardzo mocną Michelle Waterson, która była promowana przez UFC na kolejną moją rywalkę - mówi w rozmowie ze Sport.pl mistrzyni wagi słomkowej.

- Czy to Rose będzie moją przeciwniczką? Już to gdzieś słyszałam, ale ta dziewczyna niedawno przegrała z Karoliną Kowalkiewicz, która przegrała ze mną pod koniec zeszłego roku. Nie jestem odpowiedzialna za zestawianie zawodników. Nie chcę mówić, że jeszcze nie zasłużyła na tę walkę, bo pojawią się głosy, że boję się tego starcia. Udowodniłam wielokrotnie, że mierzę się ze wszystkimi. Jeśli UFC podejmie taką decyzję, to będziemy walczyć. Taki pojedynek jest bardzo prawdopodobny - dodaje Jędrzejczyk.

Amerykanka wykorzystuje medialny szum po piątej udanej obronie pasa Jędrzejczyk. W wywiadach często zaczepia Polkę. Ostatnio jej wypowiedź odbiła się mocnym echem w USA. - Gdy podczas pierwszego spotkania chciałam podać Jędrzejczyk rękę ona mnie przytuliła. Wyglądała na zdenerwowaną, a odchodząc pozostawiła po sobie dziwny zapach - powiedziała Namajunas.

Dziennikarze komentując kontrowersyjne słowa zawodniczki piszą wprost: „zaczęła się wojna”. Jędrzejczyk zdaje się nie przejmować uszczypliwymi wypowiedziami na swój temat. - Rose kiedyś będzie mistrzynią. Jest bardzo utalentowaną zawodniczką, ale wiem zza kulis, że miała problemy prywatne, które przekładały się na jej sferę mentalną. Siła fizyczna jest w naszej dyscyplinie istotna jednak musi być poparta odpowiednim przygotowaniem psychicznym. Być może Rose dojrzała już do walki o pas. Musi pamiętać, że jestem twardym orzechem do zgryzienia. Wciąż motywują mnie kolejne zwycięstwa. Chcę skończyć karierę niepokonana, choć łatwo nie będzie. To piekielnie trudny sport - komentuje polska mistrzyni.