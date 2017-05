Znany kameruński piłkarz chce zakończyć karierę i zostać gwiazdą filmów pornograficznych

Benoit Assou-Ekotto przez wiele lat był podstawowym piłkarzem Tottenhamu, co przełożyło się na prawie 200 występów w Premier League. Assou-Ekotto 24 razy wystąpił w reprezentacji Kamerunu. Grał także na mistrzostwach świata w 2014 roku.

Niestety, wiek i kontuzje sprawiły, że piłkarz przestał łapać się do pierwszego składu. Przed sezonem 2016/2017 Kameruńczyk przeniósł się do francuskiego Metz, ale nie zapomniał o nim Harry Redknapp, który chciałby go teraz sprowadzić do Birmingham City.

- Chciałbym ściągnąć go do Anglii, ale on chce teraz zostać gwiazdą filmów pornograficznych. Myślę, że udałoby mi przynajmniej przez rok wycisnąć z niego to, co najlepsze - powiedział szkoleniowiec.

Assou-Ekotto nigdy nie ukrywał, że nie interesuje się futbolem i nie zna wielu piłkarzy. Kameruńczyk zawsze zaznaczał, że futbol jest tylko jego pracą i po zakończeniu kariery będzie robił zupełnie co innego. Trzeba przyznać, że Kameruńczyk ma całkiem ciekawe plany na przyszłość.