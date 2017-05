Petra Kvitova wystąpi w Ronald Garros! Wygrała najważniejszy mecz życia

Pod koniec 2016 roku Kvitova doznała bardzo poważnych obrażeń. Napastnik, który napadł na jej mieszanie ugodził tenisistę nożem, a Czeszka musiała poddać się bardzo skomplikowanej operacji, bo uszkodzeniu uległy ścięgna oraz nerwy jej lewej ręki.

Lekarz tenisistki przekonywał, że uraz jest bardzo poważny i powrót Kvitovej do sportu stał pod dużym znakiem zapytania. Czeszka jednak wróciła do pełnej sprawności i jak sama przekonuje jest gotowa, by wystąpić na francuskich kortach.

- Najważniejszą walkę życia już wygrałam. Mogę grać i będę obecna w Paryżu. Nie mogę się już doczekać, żeby wyjść na kort. Jak oglądałam tenis w telewizji, to czułam się źle. Miałam poczucie, jakby ktoś zabrał mi część mojego życia - mówi Kvitova.

Kvitova w pierwszej rundzie French Open zagra z Amerykanką Julią Boserup.