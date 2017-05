Antoine Griezmann mocno komentuje zapowiadany transfer

Angielskie media są przekonane, że Griezmann wkrótce trafi do Manchesteru United. Czerwone Diabły mają zapłacić za piłkarza aż 98 milionów euro. Takie informacje nie spodobały się Griezmannowi, który we francuskim programie telewizyjnym Quotidien został zapytany o plotki transferowe łączące go z Manchesterem. - Sześć na dziesięć, na tyle oceniam szanse, że to dojdzie do skutku - powiedział.

To jednak nie wystarczyło i w piątkowy wieczór Griezmann umieścił na Twitterze bardzo emocjonalny wpis.

- Wszystkie pogłoski są bezpodstawne. Nadal jestem Colchonero [przydomek piłkarzy Atletico]. Decyzję co do swojej przyszłości podejmę po konsultacjach z moimi doradcami sportowymi - napisał Francuz.

Po tym jak Manchester wygrał Ligę Europy i zapewnił sobie awans do kolejnej edycji Champions League, Brytyjczycy są pewni, że drużyna Jose Mourinho będzie solidnie wzmocniona, a pierwszym transferem będzie sprowadzenie Griezmanna.

Griezmann jest kluczowym zawodnikiem Atletico. W sezonie 2016/2017 w 53 meczach Francuz strzelił 26 goli i zanotował 12 asyst.