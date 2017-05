Wojciech Szczęsny dostał ofertę z włoskiego klubu

Szczęsny ma za sobą dwa świetne sezony spędzone na wypożyczeniu we włoskiej Seria A. Bramkarz, który w atmosferze małego skandalu opuszczał drużynę Arsena Wengera, we Włoszech osiągnął życiową formę i od dwóch lat gra na bardzo wysokim poziomie. Forma Polaka została dostrzeżona przez Napoli, które rozgląda się za następcą doświadczonego Pepe Reiny.

Kilka dni temu brytyjski The Telegraph opublikował wywiad ze Szczęsnym, w którym Polak stwierdził, że na razie nie wie jak będzie wyglądała jego przyszłość. Bramkarz jest tylko wypożyczony do AS Romy, dlatego po sezonie wróci do Londynu. Nie jest tajemnicą, że Szczęsny nie jest ulubieńcem francuskiego szkoleniowca. Ostatnio pojawiły się jednak głosy, że Wenger chciałby dać Polakowi drugą szansę. Z The Emirates nigdzie nie rusza się jednak Peter Cech, który ma pewną pozycję w bramce Kanonierów.

We włoskim Sport Italia pojawia się informacja, że Napoli złożyło agencji Polaka propozycję trzyletniego kontraktu z pensją wynoszącą trzy miliony euro rocznie. Przedstawiciele Napoli mieli również złożyć nieformalną obietnicę gry w podstawowym składzie, jeśli Szczęsny będzie prezentował taki poziom jak dotychczas. Za Szczęsnego trzeba jednak zapłacić, bo kontrakt Polaka z Arsenalem wygasa dopiero po sezonie 2017/2018.

Rywalami Polaka do bramki Napoli są Bernd Leno (Bayer Leverkusen) oraz Kepa Arrizabalaga (Atletic Bilbao). Włodarze Napoli chcieliby jednak, by to Polak trafił do ich klubu. Jednym z powodów jest fakt, że bramkarz dobrze zaaklimatyzował się w lidze włoskiej, a liczba Polaków w składzie Napoli pomogłaby szybciej przejść ten proces w Neapolu.

Jeśli Szczęsny dołączyłby do Napoli, to w drużynie mielibyśmy aż czterech Polaków. Oprócz Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika piłkarzem Napoli jest również Igor Łasicki (obecnie wypożyczony do Carpi).

