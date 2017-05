Pojedynek tygodnia. Sport.pl vs Sport.pl!

Andrzej:

1. „Popek” vs Robert Burneika, typ: 2, kurs: 2.06 (Fortuna)

Rozsądek podpowiada, że to zdarzenie „no bet”, ale po tym, co Burneika pokazał podczas treningu: kurs 1.95 wydaje się wcale niegłupi!

2. Pittsburgh Penguins - Nashville Predators, typ: 2, kurs: 3.25 (Fortuna)

NHL to wśród zawodowych lig w Ameryce ta, w której przewaga własnego boiska znaczy najmniej.

Nashville do fazy play-off przystępowali z nr 8, najniższym. W drodze do finału Pucharu Stanleya eliminowali kolejno Chicago Blackhawks, St. Louis Blues i Anaheim Ducks. Za każdym razem wygrywali pierwszy mecz rywalizacji, rozgrywany na wyjeździe. Zadziwiająco dobrze radzą sobie wobec kontuzji pierwszego centra, Ryana Johansena, głównie za sprawą świetnej defensywy i postawy Pekki Rinne w bramce. Penguins w finale Konferencji Wschodniej stoczyli zacięty bój Z Ottawa Senators. Czasu na odpoczynek będą mieli mniej, a choć to nie decydujący czynnik, może mieć wpływ na wynik w pierwszym meczu.

3. Chivas - UANL Tigres, typ: X2, kurs: 1,42 (Fortuna)

Tigres to mistrzowie Apertury, sezonu otwarcia meksykańskiej Liga MX, w Clausurze, sezonie zamknięcia, też są murowanymi faworytami. W fazie play-off wygrywali wszystko: dwa razy w ćwierćfinale z Monterrey (4:1, 2:0), dwa razy w półfinale z Tijuaną (2:0, 2:0). W pierwszym finałowym meczu z Chivas zremisowali niespodziewanie 2:2, ale w rewanżu będzie lepiej. Zwłaszcza, że Francuz Andre-Pierre Gignac nie traci strzeleckiej formy.

CAŁKOWITY KURS: 9.51

Janusz:

1. Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin, typ: 1, kurs: 2.15 (STS)

Górnik ten mecz musi wygrać, by pozostać w walce o utrzymanie w lidze. W ostatnich dwóch meczach grali naprawdę dobrze. Co prawda z Piastem na wyjeździe przegrali, ale oddali 12 strzałów i mieli 63% posiadania piłki. Przy odrobinie szczęścia to oni mogli ten mecz wygrać. 3 dni wcześniej rozjechali u siebie Cracovię 3:0. Zagłębie Lubin natomiast nic nie musi. Ma już zapewnione co najmniej 10. miejsce w ekstraklasie. Możliwe, że trener Stokowiec da zagrać kilku młodym zawodnikom.

2. Genk - Sint-Truiden, typ: 1, kurs: 1.52 (STS)

System rozgrywek w belgijskiej pierwszej lidze jest bardziej pokręcony niż w naszej ekstraklasie. Po 30. kolejkach drużyny z miejsc 1-6 grają w grupie mistrzowskiej, a kluby z miejsc 7-15 (plus jedna z drugiej ligi) grają w dwóch grupach (a następnie w play-off) o awans do Ligi Europy. Mecz Genk - Sint-Truiden to już półfinał play-off. W finale na zwycięzcę tego pojedynku czeka KV Oostende, która zajęła 4 miejsce w grupie mistrzowskiej. Faworytem do awansu do Ligi Europy jest oczywiście Genk. Gospodarze ostatni ligowy mecz przegrali w lutym z Anderlechtem na wyjeździe, a w swojej grupie w dziesięciu meczach stracili tylko cztery gole. W tegorocznej Lidze Europy doszli, aż do ćwierćfinału, gdzie ulegli Celcie Vigo.

3. Atlanta United - New York City, typ: 2, kurs: 3.07 (STS)

Drużyna z Nowego Jorku wreszcie zaczęła grać to, na co ją stać. W tabeli meczów wyjazdowych zajmują drugie miejsce. W dobrej formie jest David Villa, który w ostatnim meczu zdobył dwa gole. Co prawda kontuzjowany jest Andrea Pirlo, ale w ostatniej kolejce świetne zastąpili go w środku pola Maxi Moralez i Mikey Lopez. 7 maja mecz tych drużyn w Nowym Jorku zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:1.

CAŁKOWITY KURS: 10.03