Siatkówka. Kolejny młody zawodnik w BBTS-ie Bielsko-Biała

- Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Uważam, że jest to spore wyróżnienie trafić z zespołu Młodej Ligi do pierwszej drużyny. Jest to ogromny przeskok, ale myślę, że dam z siebie wszystko, by podnieść swoje umiejętności. Moim osobistym celem na nowy sezon jest dalszy rozwój, zbieranie możliwie jak najwięcej doświadczenia. Chciałbym jak najdłużej przebywać na boisku. Patrzę optymistycznie w przyszłość i mam nadzieję, że osiągniemy dobry wynik w kolejnych rozgrywkach - mówi Tomasz Piotrowski. Przyjmujący występował wcześniej w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla oraz MOS-ie Wola, skąd przed rokiem przeszedł do BBTS-u.

BBTS Bielsko-Biała jest na najlepszej drodze do skompletowania składu na sezon 2017/2018. Kontrakty z zespołem przedłużyli Przemysław Czauderna, Mariusz Gaca i trener Rostislav Chudik. Do drużyny dotychczas dołączyli również nowi zawodnicy – Piotr Łukasik (KSP Siedlce), Kajetan Marek (Młoda Liga BBTS Bielsko-Biała), Jarosław Macionczyk (Aluron Virtu Warta Zawiercie) oraz właśnie Tomasz Piotrowski. Z klubem ze stolicy Podbeskidzia rozstali się natomiast Kamil Kwasowski i Łukasz Koziura. Pierwszy z nich podpisał umowę z Cerradem Czarnymi Radom, a drugi szuka nowego klubu.