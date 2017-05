Oficjalnie: Bernardo Silva piłkarzem Manchesteru City. Jeden z najdroższych transferów w historii

22-letni pomocnik, który w sezonie 2016/2017 w barwach Monaco zdobył 11 bramek i zanotował 12 asyst w 58 meczach, pojawił się w piątek w Manchesterze, o czym informowały brytyjskie serwisy BBC i Sky Sports. Zgodnie z ich zapowiedziami jeszcze tego samego dnia piłkarz związał się pięcioletnim kontraktem z Obywatelami. Do zespołu dołączy 1 lipca.

Jak podkreśla sam piłkarz, do transferu przekonała go przede wszystkim możliwość współpracy z Pepem Guardiolą. - Gdy dostajesz możliwość współpracy z tym człowiekiem, nie możesz odmówić. Jeśli to nie jest najlepszy na świecie trener, to na pewno jeden z najlepszych. Wszyscy doskonale wiemy, co osiągnął z Barceloną i Bayernem. Tego samego wszyscy oczekują w Manchesterze - powiedział w rozmowie z oficjalnymi klubowymi mediami zaraz po podpisaniu kontraktu Silva.

Portugalczyk był jednym z najlepszych zawodników rewelacyjnego w ostatnim sezonie Monaco. Wraz z klubem z Księstwa piłkarz sięgnął po mistrzostwo Francji i sensacyjnie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, w którym Francuzi musieli uznać wyższość Juventusu. Co ciekawe, Monaco z tych rozgrywek wyeliminowało wcześniej właśnie Manchester City, nowy klub Silvy.

BBC informuje, że transfer Silvy będzie siódmym najdroższym dokonanym przez klub Premier League. Więcej kluby z Wysp zapłaciły wcześniej za sprowadzenie Paula Pogby (89 mln funtów), Angela di Marii (59,7 mln), Kevina de Bruyne (55 mln), Fernando Torresa (50 mln), Johna Stonesa (47,5 mln) i Raheema Sterlinga (44 mln).