SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Kto poleci z Ekstraklasy? Wielka bitwa na Narodowym! Potęgi uratują sezon?

SOBOTA

18:00 Arka - Ruch

Tylko cud może uratować chorzowian - Ruch do bezpiecznego miejsca traci 4 punkty, na dwie kolejki do końca sezonu. Podopieczni Krzysztofa Warzychy niewiele jednak robią, by ów cud się wydarzył - w ostatnich trzech meczach nie zdobyli nawet punktu. Ba, nie strzelili nawet gola! Arka jest w niewiele lepszej sytuacji, ale ma trzy punkty więcej. I znacznie większe szanse na zachowanie ligowego bytu. Szanse, które po sobotnim meczu gdynianie przedłużą.

Typ Sport.pl: RUCH

18:00 Piast - Wisła Płock

Wisła Płock zostanie w ekstraklasie. Piast zapewnienia sobie tego jest bardzo bliski. To gliwiczanom bardziej zależy na punktach więc trzy oczka zostaną w Gliwicach.

Typ Sport.pl: PIAST

18:00 Śląsk - Cracovia

Remis w tym meczu nie usatysfakcjonuje nikogo, choć dla żadnej z drużyn nie będzie dramatem - niby obie ekipy mają przewagę nad strefą spadkową, ale nie jest ona jeszcze bezpieczna. Zarówno Śląsk jak i Cracovia pewnie wygrały w poprzedniej kolejce, ale w sobotę podzielą się punktami.

Typ Sport.pl: REMIS

18:00 Łęczna - Zagłębie

Seria Zagłębia sześciu meczów z rzędu bez porażki (i trzech wygranych w ostatnich trzech kolejkach) sprawiła, że lubinianie już zapewnili sobie pozostanie w ekstraklasie. Franciszek Smuda czyni w Łęcznej cuda, w sobotę ogra Zagłębie, ale to jeszcze Górnika nie uratuje. Trzeba będzie poczekać do ostatniej kolejki.

Typ Sport.pl: ŁĘCZNA

20:00 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Ten mecz miał dać Bayernowi Monachium kolejne trofeum, ale piłkarze Carlo Ancelottiego w półfinale nie dali rady Borussii Dortmund. W finale Pucharu Niemiec dortmundczycy powinni mieć łatwiej, bo ich rywal jest w dołku - Eintracht w 2017 roku wygrał zaledwie pięciokrotnie. Jakby tego było mało, w meczu nie będzie mógł zagrać wypożyczony z Man United Guillermo Varela. Piłkarz, wbrew zaleceniom lekarzy, zrobił sobie tatuaż, w który wdała się infekcja.

Typ Sport.pl: BORUSSIA

21:00 Angers - PSG

Puchar Francji to taka nagroda pocieszenia dla paryżan. Marnego pocieszenia, bo plany były znacznie ambitniejsze. Ale najpierw przyszła szokują porażka z Barceloną 1:6 w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a potem w kraju nie dało się PSG dogonić Monaco. Porażka w Pucharze Francji nie wchodzi w grę. Choć gwiazdom z Paryża może średnio chcieć się w tym starciu wysilać...

Typ Sport.pl: PSG

21:30 FC Barcelona - Alaves

Wprawdzie Alaves zapowiada walkę i niespodziankę, ale Barcelona musi uratować sezon, w którym była słabsza od Realu Madryt w La Liga - choć Barca wygrała El Clasico na Santiago Bernabeu, a w Lidze Mistrzów nie sprostała w ćwierćfinale Juventusowi. Triumf w Pucharze Króla to konieczność.

Typ Sport.pl: BARCELONA

POZOSTAŁE WYDARZENIA

14:00 Vive Tauron Kielce - Wisła Płock

Rewanżowy mecz finału Superligi. W pierwszym, w Płocku Vive wygrało jedną bramką. W Kielcach wygra znacznie wyraźniej i sięgnie po kolejny tytuł mistrza Polski. Statystyka też za tym przemawia: w ostatnich 26 meczach tych drużyn Wisła tylko raz zdołała pokonać Vive.

MMA

39. KONFRONTACJA SZTUK WALKI

Na Stadionie Narodowym walką wieczoru będzie starcie Mameda Khalidova z Borysem Mańkowskim, ale w karcie także ciekawie zapowiadający się pojedynek byłych strongmanów Mariusza Pudzianowskiego z Tyberiuszem Kowalczykiem oraz konfrontacja Roberta Burneiki z Popkiem. Nikt nie wie, co z tego wyniknie...

Poza tym dzieje się:

od godz. 13:30 Giro d'Italia - 20. etap: Pordenone - Asiago

od godz. 19:00 Grand Prix Łotwy na żużlu

od godz. 20.30 Polska - Czechy w turnieju kwalifikacyjnym do MŚ siatkarek

od godz. 22 Diamentowa Liga w Eugene

NIEDZIELA

18:00 Termalica - Jagiellonia

Termalica nie gra już w tym sezonie o nic, Jagiellonia wciąż jest w grze o mistrzostwo, ale piłkarze z Niecieczy mają jakiś patent na swoich niedzielnych rywali. W z drużyną z Białegostoku raz wygrali, raz zremisowali.

Typ Sport.pl: JAGIELLONIA

18:00 Lech Poznań - Wisła Kraków

Lech na finiszu walki o tytuł złapał zadyszkę, w dwóch ostatnich kolejkach nie wygrywał i pozwolił Legii odskoczyć. Poznaniacy na więcej wpadek nie mogą sobie pozwolić, bo strata punktów niedzielę, może ich wykluczyć z walki o tytuł. Wisła w poprzedniej kolejce rozbiła Pogoń aż 4:0 i może stać ją na kolejną niespodziankę?

Typ Sport.pl: WISŁA

18:00 Korona Kielce - Legia Warszawa

Legia może zapewnić sobie mistrzostwo już w niedzielę. Piłkarze Jacka Magiery w czterech ostatnich meczach nie stracili bramki, wygrali trzy z tych pojedynków i mają dwa punkty więcej od Lecha, Jagiellonii i Lechii. Jeśli Legia w niedzielę wygra, a rywale stracą punkty, stołeczny klub będzie świętował tytuł. Korona walczy już tylko o utrzymanie piątej pozycji. Wyżej być nie może.

Typ Sport.pl: LEGIA

18:00 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin

Lechia jest w tabeli ekstraklasy dopiero czwarta, ale ma tyle samo punktów co Lech i Jagiellonia. I do spełnienia ten sam warunek. Jeśli nie wygra w niedzielę z Pogonią, może odpaść z walki o tytuł.

Typ Sport.pl: LECHIA

18: 00 Roma - Genoa

Roma w niedzielę może zapewnić sobie wicemistrzostwo Włoch. Gwarancję da zwycięstwo w niedzielę z 16. w tabeli Serie A Genoą, ale nawet remis lub porażka nie muszą oznaczać zaprzepaszczonych szans. Wojciech Szczęsny i spółka oddadzą jednak wtedy los w ręce piłkarzy Napoli.

Typ Sport.pl: ROMA

18:00 Sampdoria - Napoli

Napoli musi w niedzielę wygrać z Sampdorią i liczyć na wpadkę Romy w meczu ze słabą Genoą, by zdobyć wicemistrzostwo Włoch. Drużyna Milika i Zielińskiego wygrała cztery poprzednie mecze, Sampdoria, dla której grają Linetty i Bereszyński, w pięciu ostatnich kolejkach uciułała ledwie dwa punkty. Ale może teraz sprawi niespodziankę?

Typ Sport.pl: Remis

POZOSTAŁE WYDARZENIA

14:00 GP Monako

Na legendarnym torze na ulicach Monte Carlo rozegra się kolejna wielka walka pomiędzy kierowcami Ferrari i Mercedesa. Dwa zwycięstwa na koncie ma Sebastian Vettel, dwa ma Lewis Hamilton. W klasyfikacji generalnej Niemiec ma nad Anglikiem sześć punktów przewagi.

Poza tym dzieje się:

od godz. 11 mecze pierwszej rundy Roland Garros

o 12:30 mecze 33. kolejki piłkarskiej I ligi

od 14:15 ostatni etap Giro d’Italia

od 16:00 6. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi

od 20:30 Polska - Serbia w turnieju kwalifikacyjnym do MŚ siatkarek

o 21:00 Baraż o Ligue 1 - Lorient - Troyes