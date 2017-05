Siatkówka. MKS Będzin skompletowany na pozycji libero

W tym tygodniu władze MKS-u Będzin podały, że w przyszłym sezonie PlusLigi w zespole nie wystąpi Paweł Stysiał. 20-letni libero zdecydował się na zmianę klubu, ponieważ w sezonie 2016/2017 przegrywał sportową rywalizację z drugim libero drużyny, Michałem Poterą. - Ciężko było mi rywalizować z dużo bardziej doświadczonym i ogranym na parkietach PlusLigi Michałem, dlatego też zdecydowałem się na zmianę klubu na taki, w którym będę miał możliwość regularnej gry. Myślę, że wkrótce znajdę nowego pracodawcę, gdyż propozycji na rynku transferowym nie brakuje. Kto wie, być może w przyszłym sezonie spotkamy się na boisku po przeciwnych stronach siatki. Odchodzę bogatszy o nowe doświadczenia. Dziękuję wszystkim za piękne chwile – mówi Stysiał, doceniając już byłego kolegę z boiska.

- Uważam, że Michał Potera znajduje się w gronie pięciu najlepszych libero w PlusLidze i co roku potwierdza swoją wartość. Zawsze mówiłem, że na naszej pozycji trzeba mieć charakter i to w jego wypadku potwierdziło się całkowicie. „Poti” cały czas pracuje na sto procent swoich możliwości, potrafi pobudzić i zmotywować zespół w trudnych chwilach, a jego obecność w składzie MKS-u naprawdę jest wartością dodaną – ocenia 20-letni libero. Klub nie czekał długo z ogłoszeniem następcy młodego zawodnika. W przyszłym sezonie Michałowi Poterze partnerować na pozycji będzie Szymon Gregorowicz, wicelider klasyfikacji najlepszych libero Młodej Ligi. - MKS jest dla mnie idealnym miejscem do rozwoju, tutaj będę miał się od kogo uczyć. Nie myślałem otwarcie o propozycji z PlusLigi, chciałem poprzez trening pokazać się trenerom z jak najlepszej strony – zaznacza siatkarz.

Ostatnie informacje transferowe oznaczają, że MKS Będzin jest coraz bliższy skompletowania składu na sezon 2017/2018. Przypomnijmy, że z poprzednich rozgrywek w klubie zostali Mateusz Przybyła, Marcin Waliński, Dawid Woch, Jonah Seif, Łukasz Kozub, Zlatan Yordanov oraz Artur Ratajczak. Do tego władze klubu podpisały umowy z nowymi zawodnikami - Matejem Kökiem (Triglav Kranj – Słowenia) oraz Szymonem Gregorowiczem (MKS Będzin – Młoda Liga).

Do tej pory klub opuścili czterej gracze. Krzysztof Rejno powrócił z wypożyczenia do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a Nathan Roberts, Kyle Russell i Paweł Stysiał szukają nowych pracodawców.