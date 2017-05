Piłka ręczna. Przybecki powołał kadrę. Bielecki, Lijewski i Jurecki nie zagrają

Kadrową rewolucję w zespole naszych szczypiornistów zaczął już Tałant Dujszebajew, który niedawno podał się do dymisji. Pod jego wodzą w czterech meczach eliminacji ME 2018 Polska zdobyła tylko jeden punkt. Szanse występu biało-czerwonych na turnieju w Chorwacji są iluzoryczne. Przybecki dokończy eliminacje – 15 czerwca zagramy w Nisu z Serbią, a 18 czerwca podejmiemy w Gdańsku Rumunię – ale jego zadaniem jest budowa zespołu na następne wielkie turnieje.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce chce dobrego występu już na MŚ 2019 oraz awansu do turnieju olimpijskiego w Tokio rok później. Ale trener wie, że będzie o to bardzo trudno. Zwłaszcza że Lijewski i Bielecki, którzy już wcześniej ogłaszali chęć zakończenia reprezentacyjnych karier, teraz powtórzyli to w rozmowach z Przybeckim. Grać w kadrze na razie nie chcą też Jurkiewicz i Jurecki, którzy niedawno wrócili po kontuzjach.

- Oczywiście, że zwracałem na to [że awans do igrzysk to cel bardzo trudny do osiągnięcia] uwagę w rozmowach ze związkiem i myślę, że to się spotkało ze zrozumieniem. Przecież ludzie z federacji nie są z innej dyscypliny, tylko z naszej, znają sytuację. Mimo wszystko jeśli chodzi o długość kontraktu i cele na ten pierwszy okres mojej działalności, decyzje były takie, że wiążemy się do 2020 roku i próbujemy być w Tokio. Ale budowanie drużyny to proces, który będzie wymagał czasu. Tu się nic nie wydarzy z dnia na dzień – tłumaczył kilka dni temu w rozmowie ze Sport.pl.

Ten proces Przybecki i jego asystent, którym został Paweł Noch, zaczną 1 czerwca. Wtedy rozpocznie się zgrupowanie w Cetniewie. Siódmego czerwca nasz zespół zacznie swój pierwszy turniej pod wodzą nowego trenera. Zagramy w norweskim Elverum, z reprezentacją gospodarzy, Szwecją i Islandią.

Na te spotkania oraz na eliminacyjne mecze z Serbią i Rumunią powołani zostali następujący zawodnicy:

bramkarze: Adam Malcher (KPR Gwardia Opole), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Kornecki (NMC Górnik Zabrze),

rozgrywający: Ignacy Bąk (KPR Gwardia Opole), Antoni Łangowski (KPR Gwardia Opole), Paweł Genda (MMTS Kwidzyn), Marek Szpera (MMTS Kwidzyn), Michał Potoczny (MMTS Kwidzyn), Rafał Przybylski (KS Azoty Puławy), Adrian Kondratiuk (Wybrzeże Gdańsk), Piotr Chrapkowski (Vive Tauron Kielce), Szymon Sićko (Chrobry Głogów),

skrzydłowi: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Przemysław Krajewski (KS Azoty Puławy), Jan Czuwara (Zagłębie Lubin), Arkadiusz Moryto (Zagłębie Lubin),

obrotowi: Marek Daćko (NMC Górnik Zabrze), Łukasz Rogulski (Wybrzeże Gdańsk), Kamil Syprzak (FC Barcelona Lassa, Hiszpania).