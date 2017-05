Siatkówka. Kolejne zmiany w Chemiku Police, Blagojević odchodzi, Veljković zostaje

- W Policach przeżyłam wspaniały rok. Wygrałyśmy wszystko, co było do wygrania. Moje pierwsze złoto w Polsce traktuję z dużym sentymentem. Miałam okazję grać z siatkarkami na wysokim poziomie, dzięki czemu mogłam się rozwijać. Spotkałam tutaj też wielu dobrych ludzi, z którymi praca układała się przyjemnie. Nie zawsze i nie wszędzie tak to wygląda. Teraz jednak czas na zmiany, ruszam dalej. Dziękuję kibicom za wspólny sezon i mówię do zobaczenia... być może nawet na polskich parkietach - tajemniczo komentuje Blagojević.

Serbska przyjmująca dołączyła do zespołu z Polic w sezonie 2016/2017.Wygrała z Chemikiem mistrzostwo i Puchar Polski. Zawodniczka wcześniej grała w takich klubach, jak Crvena zvezda Belgrad, Chateau D'Ax Urbino, Foppapedretti Bergamo oraz Trabzon ?dmanoca??. Dwa razy zdobyła mistrzostwo i Puchar Serbii, w swoim dorobku ma także brąz Ligi Europejskiej z 2012 roku.

W Chemiku zostanie natomiast Stefana Veljković. - Często jestem pytana, czy zamierzam zmienić otoczenie. Tak było rok temu, tak jest też w tym roku. Ja mam na te pytania jedną odpowiedź: Jestem tutaj szczęśliwa. Mam dobry zespół, z którym walczymy o złoto w rozgrywkach ligowych i mierzymy się w Lidze Mistrzyń. W Polsce czuję się jak w domu, w zasadzie czasami zapominam, że nie jestem w Serbii. Jedzenie, wygląd miast, mentalność ludzi - to wszystko mi odpowiada. Dlatego zostaję w Chemiku na kolejny sezon – tłumaczy środkowa. Zawodniczka jest srebrną medalistką igrzysk olimpijskich w Rio i brązową medalistką mistrzostw Europy. Aktualnie przebywa na zgrupowania reprezentacji w Warszawie, gdzie walczy o awans do mistrzostw świata. W sezonie 2016/2017 była statystycznie 5. środkową Orlen Ligi.

Do tej pory do zespołu z Polic dołączyła Alex Holston z Uniwersytetu na Florydzie. Z klubem pożegnały się Aleksandra Jagieło, Blagojević i Madelaynne Montańo. Spekuluje się, że władze Chemika zainteresowane są Natalią Mędrzyk i Megan Courtney z Impela Wrocław.