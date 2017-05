Siatkówka. Espadon Szczecin sięga po młodość

Jaskuła to 19-letni młodzieżowy reprezentant Polski, który występuje na pozycji libero. Mierzący 179 cm wzrostu wychowanek MOS WOLA Warszawa ma na koncie wicemistrzostwa kraju w kategorii kadetów (2015) oraz juniorów (2017). Przed kilkoma dniami zawodnik wywalczył z drużyną narodową awans do finału mistrzostw świata U21 w Meksyku. Ubiegły sezon Jaskuła spędził w drużynie 1-ligowego SMS-u Spała.

– Do podpisania kontaktu z Espadonem przekonała mnie między innymi osoba trenera Michała Gogola – mówi Jaskuła. – To młody szkoleniowiec, który ma ciekawą wizję rozwoju drużyny oraz zbudowania składu zespołu na najbliższy sezon. Cieszę się, że będę częścią tego projektu i nie mogę się już doczekać rozpoczęcia nowego rozdziału w mojej siatkarskiej przygodzie – dodaje zawodnik.

Drugi gracz, który wzmocnił ekipę Espadonu, to 19-letni przyjmujący Adrian Kacperkiewicz. Na liście jego dotychczasowych sukcesów także znajdują się srebrne medale kadeckich (2015) oraz juniorskich (2017) mistrzostw Polski. W tym roku, w barwach 2-ligowego MOS WOLA Warszawa, mający 193 cm wzrostu Kacperkiewicz wywalczył brąz w kategorii U23.

– Moim celem zawsze był przede wszystkim odpowiedni rozwój siatkarski oraz występy na parkietach PlusLigi. Chcę spędzać jak najwięcej czasu na boisku i uważam, że drużyna ze Szczecina będzie dla mnie doskonałym miejscem na zdobycie niezbędnych umiejętności i doświadczenia. W zespole Espadonu znajduje się wielu wspaniałych i utytułowanych zawodników, jak choćby Dawid Murek i Michał Ruciak, od których będę się mógł bardzo dużo nauczyć. Zamierzam pokazać się z jak najlepszej strony i wierzę, że dzięki ciężkiej pracy zdołam wywalczyć sobie miejsce w składzie – komentuje swoje przyjście do Szczecina Kacperkiewicz.

Skład Espadonu dzień po dniu ulega większym zmianom. Choć Michał Mieszko Gogol podpisał kontrakt jako pierwszy trener na kolejny sezon, ważne umowy mają Michał Ruciak, Maciej Zajder i Adrian Mihułka, a klub przedłużył współpracę między innymi z rekordzistą PlusLigi Bartłomiejem Kluthem, to kilku zawodników już pożegnało się z drużyną. Do ich grona można zaliczyć Bartosza Cedzyńskiego, Michala Sladecka (TSV Herrsching), Danaiła Miłuszewa, Łukasza Perłowskiego (Asseco Resovia Rzezów), Dominika Depowskiego (również klub z Podkarpacia), Macieja Wołosza i Michała Kozłowskiego (Lotos Trefl Gdańsk). Do zespołu dołączyli za to wspomniani Marcin Jaskuła i Adrian Kacperkiewicz oraz Mateusz Malinowski i Eemi Tervaportti.