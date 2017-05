Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński nie zagrają na Euro U-21 w Polsce. Napoli wysłało pismo do PZPN

- Klub SSC Napoli przesłał dziś w godzinnych wieczornych oficjalne pismo do Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym informuje, iż nie zgadza się – powołując się na regulamin FIFA – na udział Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego w Mistrzostwach Europy UEFA EURO U21 POLSKA 2017. Poniżej prezentujemy pismo SSC Napoli - czytamy na oficjalnej stronie PZPN-u.

Pismo, które PZPN otrzymał od Napoli PZPN

Dlaczego Napoli nie puści Milika i Zielińskiego na ME U-21?

Włoski klub powołuje się na przepisy FIFA. I w liście do PZPN argumentuje swoją decyzję tak: "Zespół rozegrał ponad 50 oficjalnych meczów w ostatnim sezonie, a nowe rozgrywki zaczną się dla nas już 30 czerwca, gdy wszyscy piłkarze stawią się na obóz przygotowawczy. Z racji tego, że ME U-21 nie są częścią Międzynarodowego Kalendarza rozgrywek FIFA, kluby nie są zobowiązane do zwalniania piłkarzy na te rozgrywki, a my nie możemy sobie pozwolić na to, by piłkarze wrócili do nas w drugiej połowie lipca."