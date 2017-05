Taśma tygodnia. Najlepsze typy na weekend

js

Taśma, tasiemiec lub jamnik, czyli zakład akumulowany. Zwał jak zwał. Chodzi o to, by jak najmniejszym kosztem wygrać jak najwięcej. Oczywiście przy zwiększonym ryzyku porażki. My wybraliśmy dla Was typy na ten weekend.

1. Vive Tauron Kielce - Orlen Wisła Płock | 1 | kursy: STS (1.18) Fortuna (1.15) W ostatnich 26 meczach tych drużyn Wisła Płock tylko raz zdołała pokonać Vive. W pierwszym meczu finału Superligi Kielczanie wygrali tylko jedną bramką, więc nie mogą odpuścić sobie w rewanżu. 2. Arka Gdynia - Ruch Chorzów | 1 | kursy: STS (1.67) Fortuna (1.67) Ruch Chorzów w ostatnich trzech meczach nie zdobył nawet punktu, a ich bilans bramkowy to 0:11. Chorzowianie są już jedną nogą w pierwszej lidze, a Arka ma jeszcze spore szanse na utrzymanie. Żeby to zrobić musi koniecznie wygrać z Ruchem. 3. Angers - PSG | handicap (-1) PSG | kursy: STS (1.45) Fortuna (1.47) PSG nie może zaliczyć tego sezonu do udanych. W Ligue 1 musieli uznać wyższość AS Monaco, a w Lidze Mistrzów odpadli już w 1/8 finału. Na osłodę został im finał pucharu Francji, w którym nie mogą sobie pozwolić na blamaż. 4. Barcelona - Alaves | handicap (-1) Barcelona | kursy: STS (1.45) Fortuna (1.35) W podobnej sytuacji co PSG jest Barcelona. Na finiszu La Liga nie zdołali dogonić Realu i zajęli drugie miejsce. Na Alaves wyjdą pierwszym składem i powinni wysoko pokonać Alaves. 5. Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | 2 | kursy: STS (1.47) Fortuna (1.47) Eintracht Frankfurt przeżywa kryzys. W 2017 roku wygrał jedynie pięć razy, z czego trzy na przełomie stycznia i lutego. Ostatni raz 3 punkty zdobyli 22 kwietnia. 6. Korona Kielce - Legia Warszawa | 2 | kursy: STS (1.45) Fortuna (1.46) By myśleć o mistrzostwie Polski Legia musi wygrywać takie mecze. Do Kielc jadą w pełnym składzie. Jeśli inne wyniki ułożą się pod Legię to jest 2% szans, że już po tym meczu zostaną mistrzem. 7. Roma - Genoa | handicap (-1) Roma | kursy: STS (1.20) Fortuna (1.17) 8. Sampdoria - Napoli | 2 | kursy: STS (1.18) Fortuna (1.18) Pojedynek Romy z Napoli o drugie miejsce w Serie A to najgorętsze niedzielne spotkanie. Obie drużyny są w gazie i nie pozwolą sobie na wypuszczenie punktów w ostatniej kolejce. Mecz do podwojenia kursu: 9. Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin | 1 | kursy: STS (2.25) Fortuna (2.25) Zagłębie Lubin ma już zapewniony byt w ekstraklasie z dużą przewagą nad resztą stawki. Podopieczni Franciszka Smudy natomiast pokazali już w rundzie finałowej, że potrafią wygrywać, a punkty są im potrzebne jak powietrze. Dodatkowo kurs zachęca, by dodać mecz do taśmy. STS: Całkowity kurs: 28.14 | Stawka: 5 zł | Ewentualna wygrana: 123.81 zł Fortuna: Całkowity kurs: 25.41 | Stawka: 5 zł | Ewentualna wygrana: 111.80 zł