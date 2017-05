Historia marki w liczbach i rekordy pobite przez KSW 39: Colosseum

„KSW 39. Coloseum” zgromadzi 55 tys. widzów – to plasuje galę w trójce największych pod kątem publiczności sportowych imprez, jakie miały miejsce we współczesnej Polsce (po meczu siatkówki Polska–Serbia w 2014 r., z udziałem 62 tys. kibiców oraz meczu otwarcia EURO 2012, gdzie starcie Polski z Grecją w piłce nożnej obejrzało blisko 57 tysięcy osób). Dodatkowe miliony obejrzą widowisko przed ekranami – walki transmitować będą telewizje w 36 krajach, a transmisja online dostępna jest na całym świecie, na 4 kontynentach, na www.kswtv.com.

W karcie walk znalazło się jedenaście pojedynków, a w walce wieczoru zmierzą się dwaj niepokonani mistrzowie: Mamed Khalidov i Borys Mańkowski. W Polsce Galę KSW pokaże m.in. Cyfrowy Polsat. Evetowo organizację wydarzenia wspiera agencja MyLand, odpowiedzialna za gale KSW od 10 lat.

Rekordy pobite przez KSW 39:

5 – starć mistrzowskich

6 – aktualnych mistrzów KSW zawalczy 27 maja na gali

1 – walka w historii KSW, w której zmierzą się dwaj panujący mistrzowie

106 – nokautów mają łącznie na koncie zawodnicy KSW 39

108 – poddań mają łącznie na koncie zawodnicy KSW 39

Ponad 55 000 – fanów zasiądzie 27 maja na widowni PGE Narodowego

8000 – widzów znajdzie się na samej płycie. To więcej niż całkowita pojemność takich hal jak Torwar czy poznańska Arena.

200 – dziennikarzy z polskich i zagranicznych mediów akredytowało się na KSW 39

10 000 – publikacji o KSW 39 pojawiło się w prasie, radiu i telewizji

15 metrów – wynosi przekątna 4 olbrzymich telebimów, które znajdą się nad głowami publiczności

800 – lamp oświetlać będzie to wielkie wydarzenie

700 – metrów kwadratowych wszelkich multimediów znajdzie się 27 maja na PGE Narodowym

14 – tirów przywiozło sprzęt potrzebny do stworzenia tego widowiska

20 – kilometrów kabli połączy wszystkie urządzenia na KSW 39

200 – osób działać będzie przy produkcji tego wydarzenia

Historia KSW w liczbach:

44 – gale KSW

14 – miast odwiedziło KSW do tej pory

18 – różnego typu aren gościło wydarzenia KSW

14 – lat KSW jest już na rynku MMA

369 – pojedynków łącznie odbyło na wszystkich galach KSW

50 godzin i 17 minut – trwały wszystkie pojedynki na galach KSW

97 – nokautów

116 – poddań

154 – decyzji

9 – sekund potrzebował Łukasz Jurkowski na znokautowanie Pawła Zalewskiego

18 – sekund potrzebował Daniel Dowda na odklepanie Roberta Świerblewskiego

17 – zawodników miało na biodrach pas mistrzowski KSW

2 700 000 – widzów ogląda średnio gale KSW w Polsacie i Polsacie Sport

42 – do tylu krajów docierają na żywo transmisje gal KSW

45 000 000 – złotych wynosi medialna wartość marki KSW

573 900 – fanów śledzi KSW w różnych mediach społecznościowych

358 000 – fanów zasiadło łącznie na trybunach wszystkich wydarzeń KSW