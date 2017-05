Ekstraklasa. Technologia VAR szybko wkracza do Polski. Pierwsze testy już w niedzielę

W czwartek blisko 60 polskich sędziów szczebla centralnego słuchało wykładu Davida Elleraya - dyrektora technicznego Międzynarodowej Rady Piłkarskiej, która decyduje o zmianach w piłkarskich przepisach. Ta najpoważniejsza i najświeższa, to wprowadzenie wideopowtórek - technologii VAR, która bardzo szybko wkracza do Polski.

PZPN chce stosować VAR w nowym sezonie ligowym, ale testy zaczyna już teraz. Od niedzielnego meczu Korony z Legią. Będzie to pierwsze spotkanie, w którym nowa technologia zostanie wypróbowana. Na razie "na sucho", bez wpływania na wydarzenia na boisku.

- Sędzia VAR, aby mógł zasiąść za monitorem i wpływać na wynik oficjalnego meczu, musi wcześniej testowo przesędziować za monitorem kilkanaście spotkań - tłumaczy Sport.pl szef kolegium sędziów Zbigniew Przesmycki.

System na meczu Korony z Legią testować będzie arbiter ekstraklasy Paweł Gil, a pomagać będzie mu były ligowy sędzia Rafał Rostkowski. Obaj panowie zasiądą w specjalnym busie - z zainstalowanym sprzętem do wideopowtórek - skąd na bieżąco będą śledzić ewentualne pomyłki Jarosława Przybyła i jego asystentów.

- Do systemu VAR potrzebni są dwaj sędziowie, bo gdy jeden z nich wychwyci jakiś błąd i zacznie go analizować, drugi w tym czasie nadal będzie śledził to, co dzieje się na boisku. Wszystko po to, by nie wprowadzać niepotrzebnych przerw, nie zabić ducha tego sportu - tłumaczy Przesmycki.

W czwartek Zbigniew Boniek sam obejrzał busa z zainstalowanym sprzętem do wideopowtórek. W niedzielę bus ruszy do Kielc, a potem w dalszą trasę. Na razie nie wiadomo jednak, na którym meczu ostatniej kolejki ekstraklasy się pojawi. - Na pewno korzystać będziemy z niego podczas czerwcowego finału Centralnej Ligi Juniorów - mówi Przesmycki.

Mecz Korona - Legia w niedzielę o 18.

